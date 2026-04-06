TPHCM nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30-4 và 1-5 ra sao?

Với dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nghỉ liên tục 3 ngày.

Cụ thể, nghỉ từ thứ bảy (ngày 25-4) đến thứ hai (ngày 27-4). Trong đó thời gian nghỉ bao gồm 1 ngày nghỉ lễ 26-4 (nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch), 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù.

Với dịp Chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ lễ từ thứ Năm (ngày 30-4) đến hết Chủ nhật (ngày 3-5). Trong đó 2 ngày nghỉ là ngày nghỉ Lễ, 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày Lễ.

UBND TPHCM giao Chủ tịch UBND phường - xã - đặc khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý. Cạnh đó, bố trí các bộ phận trực theo quy định và làm việc hợp lý, lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Lễ. Đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, đơn vị, các khu vui chơi công cộng, giải quyết công việc liên tục, phục vụ tổ chức và nhân dân.