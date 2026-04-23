HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Nghiên cứu đường sắt nhẹ kết nối hệ thống metro

QUỐC ANH

(NLĐO) - Sản phẩm nghiên cứu sẽ được xem xét, áp dụng trong đồ án quy hoạch tổng thể mới của TPHCM.

Ngày 23-4, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Tập đoàn Tokyu (Nhật Bản) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu và lồng ghép vào quy hoạch tổng thể đối với hệ thống đường sắt nhẹ (LRT) tại TPHCM (khu vực Bình Dương cũ).

- Ảnh 1.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM và Tập đoàn Tokyu, Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, đánh giá cao kinh nghiệm chuyên sâu của Tập đoàn Tokyu trong việc phát triển hạ tầng giao thông và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Ông Tuấn Anh nhấn mạnh biên bản ghi nhớ này không chỉ là một văn bản thỏa thuận mà là cam kết về tinh thần hợp tác bình đẳng, tôn trọng và cùng phát triển vì lợi ích chung của cộng đồng. 

Kết quả nghiên cứu từ sự hợp tác này sẽ là hồ sơ đề xuất quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung vào Đồ án quy hoạch tổng thể mới của thành phố.

"Tôi tin tưởng rằng với năng lực của Tập đoàn Tokyu và sự phối hợp tích cực từ các phòng, ban chuyên môn của sở cũng như các sở ngành liên quan, dự án nghiên cứu LRT đạt những kết quả thực tiễn, góp phần xây dựng một hệ thống giao thông thông minh, hiện đại và bền vững cho tương lai" – ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh nói.

- Ảnh 3.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, phát biểu tại lễ ký kết.

Trong khi đó, ông Ogata Yoshinori, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Quốc tế, Tập đoàn Tokyu, nhìn nhận việc ký kết biên bản ghi nhớ ngày nhằm triển khai nghiên cứu tuyến LRT kết nối với hệ thống MRT (đường sắt đô thị) trong tương lai, đồng thời hướng tới việc tích hợp nội dung này vào quy hoạch tổng thể đô thị của thành phố. Đây là một bước đi hết sức quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài.

- Ảnh 4.

Ông Ogata Yoshinori, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Quốc tế, Tập đoàn Tokyu.

Theo đại diện Tập đoàn Tokyu, khi hệ thống MRT và LRT được kết nối đồng bộ, liền mạch, khả năng tiếp cận giữa thành phố mới Bình Dương và trung tâm TPHCM sẽ được cải thiện đáng kể và trên hết là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

- Ảnh 5.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Trên cơ sở mạng lưới các tuyến đường sắt đô thị quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 790/2024, thực trạng quy hoạch và phát triển đô thị tại khu vực tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập), hai bên phối hợp nghiên cứu và đề xuất phương án phát triển mạng lưới đường sắt nhẹ (LRT).

Sản phẩm nghiên cứu sẽ được xem xét, áp dụng trong Đồ án quy hoạch tổng thể mới của TPHCM, bao gồm quy hoạch mạng lưới giao thông đường sắt và các loại hình giao thông khác.

Khu vực nghiên cứu bao gồm toàn bộ khu vực TP Thủ Dầu Một (trước sáp nhập) gồm phường Bình Dương, phường Phú lợi, phường Thủ Dầu Một và các khu vực phụ cận.

Định hướng nghiên cứu là tăng cường kết nối giao thông cho các khu vực quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp và các khu vực quy hoạch phát triển đô thị theo mô hình TOD trong phạm vi nghiên cứu.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo