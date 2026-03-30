Động thái mới nhất của TPHCM liên quan đến tuyến metro Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ

Theo đó, UBND TPHCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với dự án Tuyến metro số 3: Kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ. Nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Thành phố.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ trình giao nhiệm vụ; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các thủ tục đầu tư dự án tiếp theo đúng quy định.

Ban Quản lý đường sắt đô thị khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế tổng thể dự án; trình thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai dự án, báo cáo UBND TPHCM, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan có liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Tổ chức quản lý, thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, chất lượng, hiệu quả đầu tư và đúng quy định pháp luật, đáp ứng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về kết quả thực hiện. Kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp khi có khó khăn, vướng mắc, trình UBND TPHCM theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý đường sắt đô thị trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế tổng thể dự án, bảo đảm đúng quy định pháp luật; trường hợp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo.