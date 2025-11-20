TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn lao động dịp cuối năm

Tại "Ngày hội việc làm năm 2025 lần thứ 9" do Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức, 54 doanh nghiệp đã tham gia tuyển dụng trực tiếp, cung cấp tổng cộng 4.752 vị trí việc làm. Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn, từ vài chục đến hàng trăm lao động toàn thời gian, bán thời gian và thời vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh dịp cao điểm cuối năm.

Không khí nhộn nhịp tại ngày hội việc làm

Đơn cử, Công ty TNHH VietNam Concentrix Services (phường Trung Mỹ Tây) đang tuyển 200 nhân sự cho các vị trí chăm sóc khách hàng liên quan đến xe ôm công nghệ và mạng xã hội, yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên. Ông Phù Chí Huy Khang - Trưởng phòng tuyển dụng công ty, cho biết mức lương cơ bản cho các vị trí này từ 7–9 triệu đồng/tháng. Đối với ứng viên biết tiếng Anh, mức lương có thể lên 9–13 triệu đồng/tháng, trong khi ứng viên biết tiếng Nhật hoặc Hàn có thể nhận từ 25–30 triệu đồng/tháng tùy năng lực.

Bên cạnh đó, công ty còn tuyển tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc khách hàng sau vay, với mức lương từ 8–15 triệu đồng/tháng, thậm chí có thể đạt 20–25 triệu đồng/tháng nếu hiệu quả công việc cao.

Người lao động phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng

Công ty TNHH SPX Express (phường Sài Gòn) tuyển gấp 50 vị trí gồm tài xế xe tải, nhân viên giao nhận xe máy, nhân viên kho phân loại và nhân viên trạm giao nhận. Bà Hồ Dương Phương Thảo, nhân viên tuyển dụng, cho biết thu nhập lên đến 12 triệu đồng/tháng, kèm 20 ngày nghỉ có lương/năm, BHXH 100% lương, phụ cấp cơm và thưởng tháng/quý/tết. Các vị trí nhân viên trạm giao nhận và kho phân loại chỉ cần ứng viên có bằng THCS trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm kho, xưởng, logistics hoặc vận chuyển. Nhân viên làm việc theo ca, có thể tăng ca, do đó cần đảm bảo thời gian làm việc.

Các doanh nghiệp khác cũng mở rộng tuyển dụng với số lượng lớn. Công ty CP Be Group (phường Sài Gòn) tuyển 200 nhân viên tạp vụ, độ tuổi 18–55, ưu tiên có kinh nghiệm dọn dẹp; thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (8 giờ 30 – 17 giờ 30) và thứ 7 (8 giờ 30 - 12 giờ 00).

Công ty CP JobsGo (phường Đức Nhuận) tuyển 200 nhân viên kế toán, 400 nhân viên sản xuất, 150 kỹ thuật điện, 200 cơ khí và 500 lao động phổ thông, yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên. Người lao động sẽ được hưởng lương cứng + hoa hồng, phụ cấp theo chính sách công ty, đào tạo chuyên sâu về tư vấn – đàm phán – thị trường lao động, BHXH, thưởng lễ Tết, du lịch và team building…

Hàng nghìn vị trí lương cao đang chờ người lao động ứng tuyển

Công ty TNHH Abuild (phường Phú Nhuận) tuyển 100 công nhân xây dựng, cả nam và nữ, không yêu cầu kinh nghiệm nhưng cần sức khỏe tốt. Nhân viên làm việc 8 giờ/ngày, 28 ngày/tháng, chia ca sáng 07–11 giờ và chiều 13–17 giờ, nghỉ trưa 2 giờ. Thu nhập phụ hồ nữ từ 330.000–360.000 đồng/ngày, nam 400.000–430.000 đồng/ngày, thợ chính 500.000–600.000 đồng/ngày tùy kỹ năng và kinh nghiệm. Công nhân được hỗ trợ 600.000 đồng/tháng cho chỗ ở và đi lại, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, được trang bị bảo hộ lao động và làm việc trong môi trường an toàn.

Công ty TNHH Thực phẩm Thái Sơn (phường Phú Nhuận) tập trung tuyển nhân viên giao hàng và chăm sóc điểm bán, dành cho ứng viên 18–45 tuổi, làm việc 6 ngày/tuần theo giờ hành chính. Bà Lê Thị Trang, đại diện công ty cho biết, yêu cầu tối thiểu 9/12, có sức khỏe tốt và xe máy cá nhân; công ty không yêu cầu kinh nghiệm. Nhân viên nhận hàng tại kho công ty và giao cho khách, có thể chọn kho gần nhà. Thu nhập 8–12 triệu đồng/tháng tùy doanh số, kèm phụ cấp xăng, thưởng sản lượng, sim 4G, cước điện thoại, đồng phục miễn phí và hỗ trợ nhớt xe 1 bình/tháng, với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên (phường Bình Phú) tuyển 50 công nhân cho các vị trí may, in lụa, bế hình, hoàn chỉnh và bọc đế. Thời gian làm việc từ 7h00 đến 15h45, từ thứ 2 đến thứ 7. Ứng viên nam hoặc nữ, tuổi 18–45, ưu tiên người 40–45 tuổi có tay nghề. Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo nghề. Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kèm các phúc lợi như phụ cấp công việc độc hại, thưởng chuyên cần, trợ cấp nuôi con nhỏ, quà sinh nhật, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và quà tặng dịp lễ Tết.

Từ nay đến hết năm 2025, Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM dự kiến thực hiện 31 phiên giao dịch việc làm, tổ chức 3 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc cho người lao động tại phường Bà Rịa; tổ chức 2 buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động tại Công ty CP Đào tạo và huấn luyện An toàn dầu khí Việt Nam và Công ty CP Đào tạo nghề Vũng Tàu; tư vấn việc làm cho 30.000 lượt người.



