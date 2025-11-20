TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn lao động dịp cuối năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn lao động dịp cuối năm

Huỳnh Như

(NLĐO) - Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đang đẩy mạnh tuyển dụng số lượng lớn lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất – kinh doanh tăng cao dịp cuối năm

Tại "Ngày hội việc làm năm 2025 lần thứ 9" do Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM tổ chức, 54 doanh nghiệp đã tham gia tuyển dụng trực tiếp, cung cấp tổng cộng 4.752 vị trí việc làm. Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn, từ vài chục đến hàng trăm lao động toàn thời gian, bán thời gian và thời vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh dịp cao điểm cuối năm.

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn dịp cuối năm - Ảnh 1.

Không khí nhộn nhịp tại ngày hội việc làm

Đơn cử, Công ty TNHH VietNam Concentrix Services (phường Trung Mỹ Tây) đang tuyển 200 nhân sự cho các vị trí chăm sóc khách hàng liên quan đến xe ôm công nghệ và mạng xã hội, yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên. Ông Phù Chí Huy Khang - Trưởng phòng tuyển dụng công ty, cho biết mức lương cơ bản cho các vị trí này từ 7–9 triệu đồng/tháng. Đối với ứng viên biết tiếng Anh, mức lương có thể lên 9–13 triệu đồng/tháng, trong khi ứng viên biết tiếng Nhật hoặc Hàn có thể nhận từ 25–30 triệu đồng/tháng tùy năng lực.

Bên cạnh đó, công ty còn tuyển tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc khách hàng sau vay, với mức lương từ 8–15 triệu đồng/tháng, thậm chí có thể đạt 20–25 triệu đồng/tháng nếu hiệu quả công việc cao.

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn dịp cuối năm - Ảnh 2.

Người lao động phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng

Công ty TNHH SPX Express (phường Sài Gòn) tuyển gấp 50 vị trí gồm tài xế xe tải, nhân viên giao nhận xe máy, nhân viên kho phân loại và nhân viên trạm giao nhận. Bà Hồ Dương Phương Thảo, nhân viên tuyển dụng, cho biết thu nhập lên đến 12 triệu đồng/tháng, kèm 20 ngày nghỉ có lương/năm, BHXH 100% lương, phụ cấp cơm và thưởng tháng/quý/tết. Các vị trí nhân viên trạm giao nhận và kho phân loại chỉ cần ứng viên có bằng THCS trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm kho, xưởng, logistics hoặc vận chuyển. Nhân viên làm việc theo ca, có thể tăng ca, do đó cần đảm bảo thời gian làm việc.

Các doanh nghiệp khác cũng mở rộng tuyển dụng với số lượng lớn. Công ty CP Be Group (phường Sài Gòn) tuyển 200 nhân viên tạp vụ, độ tuổi 18–55, ưu tiên có kinh nghiệm dọn dẹp; thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (8 giờ 30 – 17 giờ 30) và thứ 7 (8 giờ 30 - 12 giờ 00).

Công ty CP JobsGo (phường Đức Nhuận) tuyển 200 nhân viên kế toán, 400 nhân viên sản xuất, 150 kỹ thuật điện, 200 cơ khí và 500 lao động phổ thông, yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên. Người lao động sẽ được hưởng lương cứng + hoa hồng, phụ cấp theo chính sách công ty, đào tạo chuyên sâu về tư vấn – đàm phán – thị trường lao động, BHXH, thưởng lễ Tết, du lịch và team building…

TPHCM: Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng số lượng lớn dịp cuối năm - Ảnh 3.

Hàng nghìn vị trí lương cao đang chờ người lao động ứng tuyển

Công ty TNHH Abuild (phường Phú Nhuận) tuyển 100 công nhân xây dựng, cả nam và nữ, không yêu cầu kinh nghiệm nhưng cần sức khỏe tốt. Nhân viên làm việc 8 giờ/ngày, 28 ngày/tháng, chia ca sáng 07–11 giờ và chiều 13–17 giờ, nghỉ trưa 2 giờ. Thu nhập phụ hồ nữ từ 330.000–360.000 đồng/ngày, nam 400.000–430.000 đồng/ngày, thợ chính 500.000–600.000 đồng/ngày tùy kỹ năng và kinh nghiệm. Công nhân được hỗ trợ 600.000 đồng/tháng cho chỗ ở và đi lại, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, được trang bị bảo hộ lao động và làm việc trong môi trường an toàn.

Công ty TNHH Thực phẩm Thái Sơn (phường Phú Nhuận) tập trung tuyển nhân viên giao hàng và chăm sóc điểm bán, dành cho ứng viên 18–45 tuổi, làm việc 6 ngày/tuần theo giờ hành chính. Bà Lê Thị Trang, đại diện công ty cho biết, yêu cầu tối thiểu 9/12, có sức khỏe tốt và xe máy cá nhân; công ty không yêu cầu kinh nghiệm. Nhân viên nhận hàng tại kho công ty và giao cho khách, có thể chọn kho gần nhà. Thu nhập 8–12 triệu đồng/tháng tùy doanh số, kèm phụ cấp xăng, thưởng sản lượng, sim 4G, cước điện thoại, đồng phục miễn phí và hỗ trợ nhớt xe 1 bình/tháng, với lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên (phường Bình Phú) tuyển 50 công nhân cho các vị trí may, in lụa, bế hình, hoàn chỉnh và bọc đế. Thời gian làm việc từ 7h00 đến 15h45, từ thứ 2 đến thứ 7. Ứng viên nam hoặc nữ, tuổi 18–45, ưu tiên người 40–45 tuổi có tay nghề. Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo nghề. Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kèm các phúc lợi như phụ cấp công việc độc hại, thưởng chuyên cần, trợ cấp nuôi con nhỏ, quà sinh nhật, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và quà tặng dịp lễ Tết.

Từ nay đến hết năm 2025, Trung tâm dịch vụ việc làm TPHCM dự kiến thực hiện 31 phiên giao dịch việc làm, tổ chức 3 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc cho người lao động tại phường Bà Rịa; tổ chức 2 buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động tại Công ty CP Đào tạo và huấn luyện An toàn dầu khí Việt Nam và Công ty CP Đào tạo nghề Vũng Tàu; tư vấn việc làm cho 30.000 lượt người.


Tin liên quan

Nhiều cơ quan nhà nước mở đợt tuyển dụng lớn cuối năm 2025

Nhiều cơ quan nhà nước mở đợt tuyển dụng lớn cuối năm 2025

(NLĐO) – Nhiều cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp đang công bố kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong quý IV/2025

Hơn 5.000 vị trí việc làm, gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng – Job Link 2025 gọi tên bạn!

(NLĐO) - Chúng ta đang ở thời điểm thị trường lao động chuyển mình mạnh mẽ. Công việc không chỉ là một chỗ làm mà là cơ hội để vươn lên.

Hàng loạt vị trí tuyển dụng “nóng phỏng tay” chờ ứng viên, đừng bỏ lỡ

(NLĐO) - Một công ty chuyên về thực phẩm thuộc một tập đoàn đa ngành nổi tiếng trong nước vừa gửi thông tin tuyển dụng hấp dẫn đến Ban Tổ chức Job Link 2025

người lao động doanh nghiệp việc làm cuối năm Ngày hội Việc làm tuyển dụng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo