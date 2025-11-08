Nhiều cơ quan nhà nước mở đợt tuyển dụng lớn cuối năm 2025

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tuyển 300 công chức

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành Thông báo số 72/TB-VKSTC về việc tuyển 300 công chức nghiệp vụ kiểm sát cho 13 tỉnh, thành gồm: Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Ứng viên cần có bằng cử nhân luật hệ chính quy (văn bằng 1), xếp loại từ khá trở lên; đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, kỹ năng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Việc tuyển dụng không áp dụng với người đang là công chức.

Nhiều cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương mở hàng trăm vị trí việc làm ổn định

Cà Mau, Huế, Lạng Sơn mở rộng chỉ tiêu

Tại Cà Mau, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp nhận 21 công chức, gồm 16 chuyên viên tổ chức thi hành án và 5 chuyên viên tổng hợp. Thời gian nhận hồ sơ từ 4 đến 14-11-2025 tại trụ sở Cục THADS tỉnh (số 05 Huyền Trân Công Chúa, TP Cà Mau).

UBND TP Huế tuyển 50 công chức làm việc tại các sở, ban, ngành; kỳ thi gồm 2 vòng: trắc nghiệm kiến thức chung, ngoại ngữ và thi nghiệp vụ chuyên ngành (viết, phỏng vấn).

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng thông báo tuyển 58 công chức tại các sở, ban, ngành. Hình thức gồm xét tuyển (với sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ, cử tuyển) và thi tuyển (với các đối tượng còn lại).

Các đơn vị giáo dục và nghiên cứu mở đợt tuyển lớn

Trường Đại học Luật Hà Nội đang tuyển 64 viên chức vào các vị trí việc làm thuộc các đơn vị trong trường, theo hai hình thức xét tuyển và thi tuyển. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày 5-11 đến hết ngày 4-12 tại Phòng Tổ chức – Hành chính (A203, Nhà A), 87 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Tương tự, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng thông báo tuyển 178 viên chức theo các hình thức tiếp nhận, thi tuyển và xét tuyển. Thời gian nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 4-11 đến 3-12, tại Ban Tổ chức – Cán bộ (phòng 604, tầng 6, Nhà A, số 1 Liễu Giai, Hà Nội). Đây là đợt tuyển dụng lớn của Viện trong năm, nhằm bổ sung đội ngũ nghiên cứu viên, chuyên viên và cán bộ chuyên môn cho nhiều viện thành viên.

Các địa phương tăng tốc tuyển giáo viên

Tại địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Ngãi thông báo tuyển 91 giáo viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở.

Chỉ tiêu bao gồm 88 giáo viên THPT ở 15 môn học khác nhau như Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Quốc phòng – An ninh, Âm nhạc, Mỹ thuật… và 1 giáo viên tiểu học hạng III.

Đây là đợt tuyển bổ sung nhằm bảo đảm đủ số lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới 2025 – 2026.

Các đợt tuyển dụng trên nằm trong kế hoạch bổ sung nhân sự cuối năm của nhiều cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đáp ứng nhu cầu công vụ và mở thêm cơ hội việc làm cho người lao động có trình độ.

Một số địa phương lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng… dự kiến mở rộng nhu cầu tuyển công chức trong các lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, quy hoạch đô thị và dịch vụ công.