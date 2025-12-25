TPHCM: Nộp và nhận kết quả BHXH tại một điểm duy nhất

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM sẽ chính thức hoạt động từ ngày 31-12-2025 tại 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, là đầu mối tiếp nhận– trả kết quả thủ tục hành chính của các sở, ngành, trong đó có BHXH TPHCM.

BHXH TPHCM đã sẵn sàng vận hành

Theo ông Lê Huy Hoàng, Chánh Văn phòng BHXH TPHCM, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ để tham gia vận hành Trung tâm từ ngày 1-1-2026. Hệ thống công nghệ thông tin, đường truyền, phần mềm nghiệp vụ đã được liên thông. Cán bộ, viên chức bộ phận Một cửa làm việc trực tiếp tại Trung tâm trong giai đoạn đầu đã được bố trí, bảo đảm tiếp nhận – giải quyết hồ sơ thông suốt, an toàn.

Người lao động làm thủ tục tại BHXH TPHCM

25 thủ tục BHXH được tiếp nhận tập trung

Tại Trung tâm, BHXH TPHCM tiếp nhận 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Sau khi tiếp nhận, hồ sơ sẽ được chuyển về BHXH TPHCM hoặc BHXH cơ sở để giải quyết theo phân cấp.

Việc trả kết quả được thực hiện theo phương thức do người nộp hồ sơ đăng ký. Cụ thể trả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến địa chỉ của cá nhân, tổ chức.