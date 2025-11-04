Mục tiêu lớn của BHXH TP HCM trong 60 ngày

Ngày 4-11, tại Bưu điện TP HCM, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với BHXH TP HCM tổ chức Lễ ra quân với chủ đề "60 ngày tăng tốc – Hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2025".

Sự kiện truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như "BHXH, BHYT - Nơi niềm tin được bảo đảm, cuộc sống thêm an tâm"; "Tham gia BHYT - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn"; "Tham gia BHYT - Hành động thiết thực vì bản thân và xã hội…

Đại diện BHXH TP HCM và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bấm nút phát động lễ ra quân

Chương trình được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu của Bưu điện Trung tâm Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) và Bình Dương (cũ).

Sau Lễ ra quân, các Bưu điện Trung tâm, BHXH cơ sở tổ chức hội nghị, các nhóm tư vấn trực tiếp về các chính sách BHXH, BHYT hướng đến người dân, lao động thuộc các ngành nghề buôn bán, kinh doanh, làm nghề tự do, chủ nhà trọ… tại các khu dân cư, khu phố, tổ dân phố, chợ truyền thống, nơi tập trung đông dân cư…

Cán bộ BHXH và bưu điện TP HCM tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân

Theo đại diện BHXH TP HCM, để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025, trong ngày đầu ra quân, toàn hệ thống phấn đấu phát triển khoảng 3.000 người tham gia mới BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Trong 60 ngày cao điểm tăng tốc, mục tiêu toàn thành phố là đạt 16.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 350.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Điều này khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của toàn thể cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện và BHXH TP HCM trong việc đưa chính sách an sinh đến gần hơn với từng người dân, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của chính sách BHXH, BHYT đến mọi người, mọi nhà