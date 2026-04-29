Pháp luật

TPHCM: Nữ luật sư bị cáo buộc "mượn danh" thẩm phán để vòi tiền

Trần Thái

(NLĐO) - Với lý do thẩm phán đang gây khó khăn, chậm đưa vụ án ra xét xử, bị cáo đã nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền.

Ngày 29-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng của VKSND TPHCM cáo buộc Nga là một luật sư, có kiến thức pháp luật nhưng đã lợi dụng lòng tin của bị hại để thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên đến hơn 6,4 tỉ đồng.

Hứa hẹn "chạy án"

Theo cáo trạng, trong quá trình nhận đại diện ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu L. trong một vụ án dân sự tại huyện Củ Chi, TPHCM trước đây, Nguyễn Thị Nga nhiều lần đưa ra thông tin gian dối nhằm vòi tiền từ con gái ông L.

Nga nói rằng thẩm phán đang gây khó khăn, chậm đưa vụ án ra xét xử nên yêu cầu con gái ông L. phải đưa 50 triệu đồng để "tác động". Tin tưởng, con gái ông L. đã giao số tiền này cho Nga tại một quán cà phê vào tháng 3-2023.

TPHCM: Cựu luật sư bị cáo buộc "mượn danh" thẩm phán để vòi tiền - Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Khi vụ án lên giai đoạn phúc thẩm tại TAND TPHCM, Nga tiếp tục tung chiêu bài cũ. Bị cáo nói nếu muốn thắng kiện, con gái ông L. phải giao thêm 400 triệu đồng để đưa cho thẩm phán. Để tạo lòng tin tuyệt đối, Nga đã viết giấy biên nhận. Sau đó, Nga nói rằng thẩm phán yêu cầu đưa thêm 100 triệu đồng để tuyên thắng kiện. Tổng cộng, Nga chiếm đoạt của chị này 561 triệu đồng.

Đến nay, Nga đã trả lại 560 triệu đồng, Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ cho thấy các thẩm phán liên quan có hành vi nhận tiền từ Nga.

Nhiều vấn đề cần làm rõ

Không dừng lại ở đó, Nguyễn Thị Nga còn thực hiện hai vụ lừa đảo khác thông qua việc kêu gọi đầu tư bất động sản.

Vụ thứ nhất, khoảng tháng 4-2022, Nga lừa ông Nguyễn Hoàng S. góp vốn mua 1.000m² đất tại Hà Nội với lời hứa sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phân lô bán nền. Ông S. đã chuyển cho Nga gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định không có hồ sơ biến động đất đai nào liên quan đến Nguyễn Thị Nga tại khu vực này.

Vụ thứ hai, Nga tự nhận là nhân viên một tập đoàn địa ốc để lừa ông Phạm Huy C. góp vốn mua 13 lô đất tại dự án khu nhà ở Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với giá rẻ. Từ năm 2017 đến 2018, ông C. giao cho Nga tổng cộng 7 tỉ đồng. Sau đó, Nga chỉ trả lại 1,6 tỉ đồng và chiếm đoạt 5,4 tỉ đồng.

Tổng cộng, cơ quan công tố xác định Nguyễn Thị Nga đã chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền hơn 6,46 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, dù Nga không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị hại, người làm chứng và kết quả giám định chữ ký, cơ quan chức năng khẳng định có đủ cơ sở để truy tố bị cáo.

Với số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng, bị cáo Nga bị truy tố theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Tuy nhiên, quá trình xét hỏi tại phiên tòa, xét thấy có nhiều vấn đề cần làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.

Trước đó, hồ sơ vụ án cũng ghi nhận một số tình tiết cần làm rõ thêm, như việc bị hại Nguyễn Hoàng S. tố cáo Nga chiếm đoạt hơn 236 triệu đồng qua thẻ tín dụng mà cơ quan điều tra từng cho rằng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Bên cạnh đó, tại cơ quan điều tra, bị cáo Nga không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền.

Khởi tố 8 đối tượng trong ổ nhóm tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền tại Campuchia

(NLĐO)- 8 bị can ở nhiều tỉnh thành khác nhau vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố do tiếp tay cho đường dây lửa đảo, rửa tiền tại Campuchia

