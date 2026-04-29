Pháp luật

Khởi tố 6 thanh niên tham gia hỗn chiến tại quán nước

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Khi gặp nhau tại quán nước, hai nhóm thanh niên đã lao vào nhau hỗn chiến và bị khởi tố về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 thanh, thiếu niên liên quan đến vụ hỗn chiến gây náo loạn ở quán nước về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Những thanh, thiếu niên bị khởi tố gồm: V.H.T.T. (SN 2008), P.A.H. (SN 2009), P.V.H (SN 2004), M.H.P.H. (SN 2009), T.M.T. (SN 2009, cùng trú tại xã Chư Prông) và N.T.B (SN 2004, trú tại xã Ia Púch).

- Ảnh 1.

Nhóm thanh, thiếu niên tham gia hỗn chiến tại quán nước bị khởi tố tội "gây rối trật tự công cộng"

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 22-2, tại quán nước của bà Đ.T.B. (thôn 2, xã Chư Prông) xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh, thiếu niên. 

Vào thời điểm trên, khoảng hơn 10 đối tượng lao vào dùng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm đánh nhau gây náo loạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Chư Prông đã vào cuộc xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan. 

Vụ việc sau đó đã được chuyển tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định nhóm của V.H.T.T. và nhóm của N.P.Tr. (SN 2004, trú tại xã Chư Prông) có xích mích, mâu thuẫn từ trước. 

Khi gặp nhau vào tối 22-2 tại quán nước, 2 bên đã lao vào đánh nhau gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Lực lượng Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

