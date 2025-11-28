HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn, lửa bao trùm cả một khu vực tại KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27-11, tại khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực xảy ra cháy là một nhà xưởng sản xuất bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh trong khu công nghiệp.

Cháy lớn tại khu công nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy lớn tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: MXH

Theo người dân, lửa bắt nguồn từ xưởng buồng bông, nguyên liệu làm sản phẩm băng vệ sinh, rồi cháy lan sang những khu vực khác. Do là xưởng chứa các vật dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, khói đen bốc cao nghi ngút.

Nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng chức năng khác đã có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy, khống chế đám cháy, hạn chế cháy lan ra khu vực khác.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cháy lớn lúc rạng sáng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM

Cháy lớn lúc rạng sáng ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM

(NLĐO) - Đám cháy được xác định bùng lên từ xưởng chuyên sản xuất loa ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM.

CLIP: Cháy lớn sát chợ Đầm Nha Trang

(NLĐO)- Cảnh sát đã kịp cứu 1 phụ nữ bị kẹt ở tầng 4 giữa đám cháy dữ dội ở căn nhà sát chợ Đầm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Cháy lớn ở căn nhà chứa bao bì tại phường Bình Hưng Hòa, TP HCM

(NLĐO) - Vụ cháy xảy ra tại căn nhà ở đường 5B, phường Bình Hưng Hòa, TP HCM

