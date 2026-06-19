TPHCM: Phát hiện thanh niên dương tính với ma túy trong thời gian quản lý sau cai nghiện

Ngày 19-6, Công an phường Gò Vấp (TPHCM) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Sang về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thanh Sang được phát hiện dương tính với ma túy đá.

Trước đó, Công an phường Gò Vấp đã mời Sang (người thuộc diện quản lý sau cai nghiện ma túy) đến trụ sở tiến hành xét nghiệm chất ma túy. Kết quả cho thấy Sang dương tính với ma túy đá methamphetamine.

Qua đấu tranh, Sang thừa nhận đã 2 lần sử dụng trái phép ma túy đá tại nơi ở vào tháng 3 và 5-2026. Ma túy sử dụng do Sang nhờ một người quen giới thiệu mua với giá 700.000 đồng gồm ma túy đá, dụng cụ sử dụng và tiền công.

Theo công an, Sang đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện từ ngày 21-5-2025 đến ngày 21-5-2027 và từng bị xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào năm 2022.

Căn cứ lời khai, kết quả xét nghiệm, giám định và các tài liệu thu thập được, Công an phường Gò Vấp cho biết có đủ cơ sở xác định Sang đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian quản lý sau cai nghiện, đủ yếu tố cấu thành tội "sử dụng trái phép chất ma túy" theo Bộ luật Hình sự.