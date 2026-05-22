Thời sự

Quy định mới về thủ tục xác định tình trạng nghiện ma tuý

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 166 quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma tuý, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Theo Nghị định số 166, người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma tuý, người đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện đối với trường hợp chưa có giấy xác định tình trạng nghiện hoặc có giấy xác định tình trạng nghiện nhưng đã quá 6 tháng được tự lựa chọn cơ sở thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy.

Chính phủ ban hành Nghị định xác định tình trạng nghiện ma tuý năm 2026 - Ảnh 1.

Học viên trong giờ lao động sản xuất tại Cơ sở cai nghiện số 4, Công an TP Hà Nội. Ảnh: VGP

Các cơ sở gồm: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa nội, chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình; cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác; cơ sở giám định pháp y tâm thần. Các cơ sở này phải đăng ký với cơ quan công an cấp xã trước khi thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy.

Đối với người đang bị quản lý do sử dụng trái phép chất ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện nhưng tái sử dụng trái phép chất ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định, việc xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại nơi tạm giữ hành chính đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, việc xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc địa điểm do cơ quan công an cấp xã hoặc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn.

Cơ quan đề nghị có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ việc xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn.

Về hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy, nghị định quy định đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy, người đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện, hồ sơ gồm đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan công an cấp xã theo mẫu ban hành kèm theo nghị định.

Đối với người đang bị quản lý do sử dụng trái phép chất ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện nhưng tái sử dụng trái phép chất ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định, hồ sơ gồm: giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ quan đề nghị lập; bản tóm tắt lý lịch người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy; bản sao phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

Riêng đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, ngoài các giấy tờ nêu trên còn phải có bản sao quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

Nghị định cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế, tại nơi tạm giữ hành chính và tại địa điểm do cơ quan đề nghị thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn.

Cơ sở y tế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy; lập bệnh án theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Sau khi hoàn thành quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, cơ sở y tế lập Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo mẫu thành 3 bản: một bản gửi cho người được xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cha, mẹ, người giám hộ, người đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi; một bản gửi cơ quan đề nghị; một bản lưu trong hồ sơ bệnh án.

Theo nghị định, cơ quan đề nghị có trách nhiệm phối hợp với công an cấp xã và cơ sở y tế bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

Ngọc Sơn tự đi xét nghiệm ma túy

