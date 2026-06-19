TPHCM phát triển ấn tượng

Theo kế hoạch, sáng nay (19-6), tại Hội trường Thành phố, HĐND TPHCM tổ chức Kỳ họp thứ ba. Kỳ họp thường lệ này diễn ra trong 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, UBND TPHCM sẽ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026.

Tạo nền tảng để bứt phá

Dự thảo báo cáo của UBND TPHCM cho hay trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

TPHCM đã hoàn thành tháo gỡ, có hướng chỉ đạo xử lý đối với 100% dự án thuộc diện xử lý tại Công điện 112/2024 của Chính phủ (về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát). Những dự án này có tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỉ đồng, diện tích trên 17.000 ha.

Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của TPHCM tiếp nhận gần 1,5 triệu hồ sơ, trong đó hơn 1,29 triệu hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 97,47%, mức độ hài lòng đạt 96,46%. Thành phố cũng đã cắt giảm, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính, hoàn thành quy trình nội bộ đối với toàn bộ thủ tục hành chính trước thời hạn.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM đạt hơn 500.000 tỉ đồng, tương ứng trên 61% so với dự toán năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách địa phương hơn 98.000 tỉ đồng, ước đạt hơn 30% dự toán.

Tại Kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM hồi tháng 4-2026, nhiều nội dung quan trọng tạo đà tăng tốc cho thành phố được các đại biểu thống nhất. Ảnh: LÊ VĨNH

TP HCM đã phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; nghiên cứu định hướng phát triển hệ thống cảng biển và logistics mở rộng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2026, TPHCM tổ chức khởi công, triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn đầu tư khoảng 520.000 tỉ đồng. Trong số này có tuyến Metro số 2, Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính thành phố, dự án cải tạo khu Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu đô thị Đại học Quốc tế…

Cũng trong khoảng thời gian này, TPHCM tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Song song đó, thành phố ban hành, triển khai các cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt. Đồng thời, xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị và thực hiện phân cấp quản lý công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố.

Kết quả tích cực

UBND TPHCM đánh giá sau 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Môi trường đầu tư được cải thiện, hoạt động sản xuất - kinh doanh phục hồi tích cực, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng trưởng mạnh.

Công tác hoàn thiện thể chế được TPHCM tập trung triển khai. Việc tham gia xây dựng, cụ thể hóa chủ trương lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết 09/2026 của Bộ Chính trị (về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới) và dự thảo Luật Đô thị đặc biệt mang tính chủ động. Từ đó, tạo nền tảng thể chế phục vụ phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh khi TPHCM triển khai hiệu quả Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những kết quả từ công tác này giúp từng bước hình thành các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả ấn tượng, chất lượng giáo dục được nâng cao. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, di sản được chú trọng; hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi nổi.

TPHCM được tin tưởng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn qua những quyết sách đúng đắn, cách làm sáng tạo… Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được thực hiện hiệu quả. Chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa được nâng cao. Các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển không gian xanh và công trình văn hóa - xã hội được quan tâm triển khai.

Ngoài ra, quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, góp phần nâng cao vị thế và mở rộng hợp tác phát triển của thành phố.

TPHCM đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn. Sự kiện này thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Nhiều nội dung quan trọng Tại kỳ họp lần này, theo kế hoạch, Thường trực HĐND TPHCM và các ban của HĐND thành phố sẽ báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đại biểu HĐND TPHCM sẽ xem xét, cho ý kiến các tờ trình về quy chế làm việc của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND thành phố; quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận tại hội trường. Bên cạnh đó, giám đốc các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND TPHCM sẽ báo cáo, giải trình nội dung thảo luận của các tổ đại biểu, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và thảo luận của đại biểu HĐND thành phố tại hội trường...



