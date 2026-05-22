Pháp luật

TPHCM: Phạt tù cặp vợ chồng dựng "vỏ bọc" tập đoàn tỉ đô để lừa đảo

Trần Thái

(NLĐO) - Từng được quảng cáo rầm rộ là tập đoàn công nghệ đa ngành với tham vọng chạm mốc "tỉ đô" vào năm 2025 nhưng kết quả điều tra đã vạch trần sự thật.

Chiều 22-5, TAND TPHCM đã khép lại phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với cựu lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn TopGroup và Công ty CP HelpBank về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chánh (45 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn TopGroup) 20 năm tù. Vợ của Chánh là Phạm Hoàng Bội Ngọc (37 tuổi, cựu Giám đốc Công ty CP HelpBank) bị tuyên phạt 12 năm tù với cùng tội danh nêu trên.

Thành lập hệ sinh thái doanh nghiệp "ma"

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2019, Nguyễn Văn Chánh đã đăng ký thành lập hàng loạt pháp nhân gồm: Công ty CP Tập đoàn TopGroup; Công ty CP HelpBank; Công ty CP Cổng Giá Tốt; Công ty CP Cổng Giáo Dục; Công ty CP NO.1 Franchise; Công ty CP Top CityLand; Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản 4.0; Công ty CP NO.1 Holding và một số công ty khác.

Để vận hành hệ thống này, Chánh xây dựng nhiều trang web và ứng dụng di động nhằm tạo dựng hình ảnh một "hệ sinh thái" kinh doanh đa ngành. Tuy nhiên, các nền tảng này đều không đăng ký hoạt động thương mại điện tử theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan chức năng xác định các doanh nghiệp do Chánh lập ra đều là công ty "ma", không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế.

Thủ đoạn huy động vốn đa cấp

Để thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư, Nguyễn Văn Chánh đã đưa ra các thông tin quảng cáo, giới thiệu TopGroup là một tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực với mục tiêu trở thành “doanh nghiệp tỉ đô” vào năm 2025, có mạng lưới phủ khắp cả nước và mở rộng ra thị trường Đông Nam Á.

Tiếp đó, Chánh tự thiết kế nhiều gói đầu tư và dịch vụ có tên gọi như B5, B20, B100, gói sàn giao dịch cấp tỉnh, hay gói cổ phần chiến lược... với cam kết mang lại mức lợi nhuận và hoa hồng rất cao. Nhà đầu tư được hứa hẹn sẽ nhận hoa hồng hệ thống, chia sẻ doanh thu toàn quốc, sở hữu quỹ dịch vụ trị giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí có thể thu về hàng trăm triệu đồng mỗi ngày nếu phát triển được mạng lưới người tham gia.

TPHCM: Phạt tù cặp vợ chồng dựng "vỏ bọc" tập đoàn tỷ đô để lừa đảo - Ảnh 1.

Hai bị cáo tại tòa

Tin tưởng vào các cam kết này, nhiều người đã chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty CP HelpBank do Phạm Hoàng Bội Ngọc làm đại diện pháp luật.

Cơ quan điều tra làm rõ, dù biết các công ty trong hệ thống không hoạt động thực tế nhưng Ngọc vẫn trực tiếp quản lý và sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty HelpBank để tiếp nhận tiền từ các nhà đầu tư.

Số tiền huy động được không được đưa vào hoạt động kinh doanh mà được dùng để trả hoa hồng cho những người tham gia trước theo mô hình đa cấp; chi trả lương nhân viên và duy trì vận hành công ty; phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân của Chánh.

Bên cạnh đó, Chánh còn lập các “ví điện tử” trên hệ thống HelpBank để cập nhật số dư "quỹ dịch vụ" tương ứng với gói đầu tư của khách hàng. Tuy nhiên, số tiền này không thể rút ra bằng tiền mặt mà chỉ có thể dùng để mua sắm trên website Conggiatot.com. Đến thời điểm vụ án bị triệt phá, website này đã ngừng hoạt động. 

Kết quả điều tra xác định từ năm 2020 đến năm 2022, hai bị cáo đã tiếp nhận và chiếm đoạt tổng cộng hơn 24,4 tỉ đồng của các nạn nhân. Khi người tham gia yêu cầu rút vốn hoặc thực hiện cam kết lợi nhuận, Chánh liên tục tìm cách né tránh và kéo dài thời gian.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Văn Chánh và Phạm Hoàng Bội Ngọc là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự và an toàn xã hội.

Đang thúc đẩy thu hồi tiền phong tỏa tại SCB để trả cho trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát

(NLĐO) - Ưu tiên của cơ quan THADS hiện nay là yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển các khoản tiền đang bị phong tỏa để phục vụ việc chi trả.

Túi Hermes bà Trương Mỹ Lan từng nói "giá trị không đáng bao nhiêu", đấu giá thu về hơn 14 tỉ đồng

(NLĐO) - Hai chiếc túi xách Hermes của bà Trương Mỹ Lan vừa được đấu giá thành công với tổng số tiền thu về hơn 14 tỉ đồng.

Quét khuôn mặt theo hướng dẫn ‘cán bộ thuế’, người phụ nữ mất sạch tiền trong tài khoản

(NLĐO) - Tin lời "cán bộ thuế" tải ứng dụng qua đường link với yêu cầu phải quét khuôn mặt, một người phụ nữ bị chiếm quyền đăng nhập 3 tài khoản ngân hàng.

