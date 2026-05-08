TPHCM: Phường Bình Lợi Trung bổ nhiệm hiệu trưởng các trường tiểu học

Ngày 8-5, UBND phường Bình Lợi Trung, TPHCM tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý ngành giáo dục trên địa bàn.
Tại buổi lễ, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lưu Văn Tâm đã công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.
Cụ thể, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Lợi Trung, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị; ông Ao Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Văn Trị, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Lợi Trung.
Cùng với đó, bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thế đối với bà Nguyễn Thị Hằng, giáo viên Trường THCS Bình Lợi Trung.
Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Hoàng Linh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung - chúc mừng các cá nhân vừa được bổ nhiệm.
Ông Lê Hoàng Linh Phương đề nghị trên cương vị công tác mới, các cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy - học trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền phường.
Thay mặt các cá nhận vừa được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ao Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Lơi Trung, bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của lãnh đạo phường; đồng thời cam kết tiếp tục rèn luyện, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, cùng tập thể hoàn thành tốt việc dạy học và các nhiệm vụ chính trị được giao.
