Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Dũng

PHAN ANH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định được nhận Huy hiệu Đảng là vinh dự của mỗi đảng viên, cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố

Sáng 30-1, Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Dũng (SN 1930, nguyên Phó Tiểu Ban Tổ chức, Thư ký Công đoàn Ban Cải tạo Nông nghiệp Thành ủy TPHCM), đợt ngày 3-2-2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến dự và trao Huy hiệu Đảng. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Dũng.

- Ảnh 1.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ân cần thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Dũng

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết đây là niềm vinh dự đặc biệt, không chỉ đối với cá nhân đảng viên Nguyễn Thị Dũng và gia đình, mà còn là niềm xúc động, tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

- Ảnh 2.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho bà Nguyễn Thị Dũng

"Đây cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM - nơi luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp của truyền thống cách mạng" - Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng to lớn và vẻ vang của bà Nguyễn Thị Dũng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đồng thời chúc bà Nguyễn Thị Dũng sức khỏe dồi dào, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

- Ảnh 3.

Lãnh đạo TPHCM, phường Thạnh Mỹ Tây chúc mừng bà Nguyễn Thị Dũng nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thành phố bước vào năm 2026 với nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Thành phố cũng đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và khu vực.

Trong hành trình đó, tấm gương của các đảng viên kiên trung, mẫu mực chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, là ngọn lửa tinh thần để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục nỗ lực, đổi mới, dấn thân và cống hiến.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục kế thừa xứng đáng di sản tinh thần mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cách mạng tiền bối.

Bà Nguyễn Thị Dũng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ rất sớm, khi mới 18 tuổi, được tôi luyện và trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh. 80 tuổi Đảng là 80 năm đi theo, trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định niềm tin vào con đường cách mạng mà Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Bà đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và khen tặng rất nhiều huân chương cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất… và nhiều kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen của Trung ương và địa phương.


Tin liên quan

