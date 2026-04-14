Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Phú Mỹ nâng hiệu quả dân vận, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp

Ngọc Giang - Mạnh Khá

(NLĐO) - Phường Phú Mỹ ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị cơ sở, đồng thời chú trọng phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Chiều 14-4, tại phường Phú Mỹ (TPHCM), đoàn công tác do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Phú Mỹ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; tình hình đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; đồng thời khảo sát công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy phường Phú Mỹ cho biết thời gian qua địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, từng bước ổn định tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phường Phú Mỹ nâng hiệu quả dân vận, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 1.

Đoàn công tác làm việc với phường Phú Mỹ chiều 14-4.

Trong công tác lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phường đã triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, hướng mạnh về khu dân cư. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được đẩy mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều phong trào, cuộc vận động được triển khai hiệu quả, nổi bật là các hoạt động an sinh xã hội, vận động hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại 100% khu phố, tạo sự gắn kết và lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư.

Phường Phú Mỹ nâng hiệu quả dân vận, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Xuân Khang - Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo tại buổi làm việc

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, hiện phường còn 16 người, được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường và cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đây là lực lượng hỗ trợ quan trọng trong triển khai nhiệm vụ tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, các tổ chức đảng góp phần ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động cũng được quan tâm, từng bước tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị.

Phường Phú Mỹ nâng hiệu quả dân vận, xây dựng Đảng trong doanh nghiệp - Ảnh 3.

Ông Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn như nguồn phát triển đảng viên trong doanh nghiệp còn hạn chế do biến động lao động; một số chủ doanh nghiệp chưa quan tâm đến hoạt động tổ chức đảng; điều kiện hoạt động của các đoàn thể ở khu phố còn thiếu; một bộ phận cán bộ cơ sở, nhất là người lớn tuổi, còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ số.

Ông Dương Anh Đức ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy phường Phú Mỹ thời gian qua. Ông đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác dân vận, nắm chắc tình hình tư tưởng trong nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP HCM làm việc tại Cảng Gemalink và KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3

