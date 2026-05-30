Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Phú Nhuận chúc thọ hơn 1.000 người cao tuổi

PHAN ANH

(NLĐO) - Phường Phú Nhuận tổ chức chúc, mừng thọ người cao tuổi, thể hiện sự tri ân, kính trọng và biết ơn đối với những đóng góp to lớn của các bậc cao niên

Ngày 30-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TPHCM họp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941 - 6.6.2026) và chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2026.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và nghĩa tình. Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm xây dựng và phát triển của Người cao tuổi Việt Nam.

Phường Phú Nhuận trao tặng hơn 1.000 giấy mừng thọ, quà tới các cụ cao niên, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các cụ, những người đã vun đắp cho gia đình, góp sức xây dựng cộng đồng và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

TPHCM: Phường Phú Nhuận chúc thọ hơn 1.000 người cao tuổi - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Mai Lý trao giấy mừng thọ cho người cao tuổi.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận Nguyễn Thị Như Ý cho biết công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi luôn được phường xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Phường đã và đang thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách dành cho người cao tuổi; quan tâm chăm lo các trường hợp khó khăn, neo đơn; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh, tạo điều kiện để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.

TPHCM: Phường Phú Nhuận chúc thọ hơn 1.000 người cao tuổi - Ảnh 2.

Phường Phú Nhuận tổ chức khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: PHAN ANH

"Do đó, buổi lễ chúc thọ, mừng thọ hôm nay không chỉ mang ý nghĩa chúc mừng tuổi mới, mà còn là dịp để phường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của người cao tuổi" - bà Nguyễn Thị Như Ý bày tỏ.

Bà cho hay mỗi phần quà, mỗi lời thăm hỏi tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự kính trọng và lòng biết ơn chân thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Nhuận đối với các bậc cao niên.

Bà đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các khu phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc người cao tuổi; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cụ, các bác; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và vai trò nêu gương trong cộng đồng dân cư.

Chủ tịch UBND phường Phú Nhuận cũng mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn truyền thống hiếu kính ông bà, cha mẹ; quan tâm chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần để người cao tuổi luôn cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp trong gia đình và xã hội.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận

(NLĐO) - Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận, TPHCM sẽ làm cầu nối doanh nghiệp với chính quyền, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

TPHCM: Trao Huy hiệu Đảng cho 36 đảng viên phường Phú Nhuận

(NLĐO)- Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên đã có cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tết nghĩa tình giữa phố thị: Ngày hội Tết Việt ở phường Phú Nhuận, TPHCM

(NLĐO) - Những ngày giáp Tết, Ngày hội Tết Việt ở phường Phú Nhuận, TPHCM, mang đến không khí xuân rộn ràng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng

