Chiều 1-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TPHCM tổ chức lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2026-2031 với 29 thành viên đã ra mắt. Ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Vật tư thiết bị đo đạc Nam Sông Tiền, làm chủ tịch hội.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2026-2031 với 29 thành viên đã ra mắt

Tính đến cuối năm 2025, toàn phường Phú Nhuận có 3.122 doanh nghiệp, 62 chi nhánh và 3.328 hộ kinh doanh. Trong năm 2025, thu ngân sách nhà nước của phường Phú Nhuận đạt hơn 2.100 tỉ đồng, trong đó thuế thu từ khu vực kinh tế đạt trên 1.500 tỉ đồng.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận Lê Văn Minh khẳng định hội sẽ làm cầu nối doanh nghiệp với chính quyền, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM Nguyễn Ngọc Hòa đánh giá Hội Doanh nghiệp Phú Nhuận quy tụ được các doanh nghiệp có tên tuổi, uy tín trên nhiều lĩnh vực.

Hội cần nhanh chóng bắt tay vào triển khai các hoạt động, nắm bắt cơ hội, phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp đến các cơ quan.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng cho hay trong trách nhiệm và thẩm quyền được giao, phường sẽ giúp đỡ hết mình cho cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường cũng đề nghị Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận phối hợp với chính quyền để hỗ trợ doanh nghiệp thành viên mở rộng thị trường, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử cũng như đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận trao tặng 100 triệu đồng cho địa phương để chung tay làm công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026



