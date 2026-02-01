Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận

PHAN ANH

(NLĐO) - Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận, TPHCM sẽ làm cầu nối doanh nghiệp với chính quyền, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Chiều 1-2, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TPHCM tổ chức lễ ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2026-2031 với 29 thành viên đã ra mắt. Ông Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Vật tư thiết bị đo đạc Nam Sông Tiền, làm chủ tịch hội.

TPHCM: Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2026-2031 với 29 thành viên đã ra mắt

Tính đến cuối năm 2025, toàn phường Phú Nhuận có 3.122 doanh nghiệp, 62 chi nhánh và 3.328 hộ kinh doanh. Trong năm 2025, thu ngân sách nhà nước của phường Phú Nhuận đạt hơn 2.100 tỉ đồng, trong đó thuế thu từ khu vực kinh tế đạt trên 1.500 tỉ đồng.

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận Lê Văn Minh khẳng định hội sẽ làm cầu nối doanh nghiệp với chính quyền, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM Nguyễn Ngọc Hòa đánh giá Hội Doanh nghiệp Phú Nhuận quy tụ được các doanh nghiệp có tên tuổi, uy tín trên nhiều lĩnh vực.

Hội cần nhanh chóng bắt tay vào triển khai các hoạt động, nắm bắt cơ hội, phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp đến các cơ quan.

TPHCM: Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng cho hay trong trách nhiệm và thẩm quyền được giao, phường sẽ giúp đỡ hết mình cho cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường cũng đề nghị Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận phối hợp với chính quyền để hỗ trợ doanh nghiệp thành viên mở rộng thị trường, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử cũng như đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

TPHCM: Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận - Ảnh 3.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận trao tặng 100 triệu đồng cho địa phương để chung tay làm công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026


Tin liên quan

Một buổi sáng ý nghĩa, xúc động tại phường Phú Nhuận, TPHCM

Một buổi sáng ý nghĩa, xúc động tại phường Phú Nhuận, TPHCM

(NLĐO)- Những sẻ chia, những món quà trao gửi đã làm nên buổi sáng nghĩa tình tại phường Phú Nhuận, khi người dân được chăm lo từ mái nhà đến sinh kế, học bổng

TPHCM: Phường Phú Nhuận ra mắt Điểm an sinh xã hội

(NLĐO) - Điểm An sinh xã hội phường Phú Nhuận là một địa chỉ tin cậy, nơi tiếp nhận và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người dân minh bạch, hiệu quả, bền vững

Bí thư phường Phú Nhuận: Dân vận khéo là chọn việc khó để làm

(NLĐO) - Mỗi phong trào dân vận khéo cần thực sự trở thành nguồn cảm hứng - trước hết là trong nội bộ cán bộ, đảng viên, từ đó lan tỏa ra cộng đồng dân cư

TPHCM phường phú nhuận Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Phú Nhuận cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo