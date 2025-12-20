TPHCM: Phường Phú Nhuận ra mắt Điểm an sinh xã hội

Ngày 20-12, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TPHCM tổ chức lễ ra mắt Điểm an sinh xã hội.

Tại lễ ra mắt, ông Đinh Gia Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, khẳng định việc hình thành Điểm an sinh xã hội nhằm tạo một địa chỉ tin cậy, nơi tiếp nhận và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người dân theo hướng khoa học, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Phường Phú Nhuận ra mắt Điểm an sinh xã hội

Đồng thời Điểm an sinh xã hội huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ kịp thời cho những hộ gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn và các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn phường; qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "Đoàn kết - Nghĩa tình" đặc trưng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Nhuận.

Ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận, và bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, tặng học bổng cho các em học sinh

Bà Trần Thị Mai Lý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Nhuận, trao học bổng cho các em học sinh

Ông Đinh Gia Huỳnh cho hay ngoài tiếp nhận và tổ chức các hoạt động chăm lo, Điểm an sinh cũng tổ chức tư vấn về chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp và học bổng; kết nối các bệnh viện, trung tâm y tế để hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân khó khăn.

Công tác truyền thông được tăng cường qua Fanpage phường, Zalo khu phố và hệ thống niêm yết công khai để mọi thông tin được cập nhật kịp thời.

"Điểm An sinh xã hội phường Phú Nhuận là mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an sinh xã hội và tạo niềm tin cho nhân dân" – ông Đinh Gia Huỳnh khẳng định.

Cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ, phường đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, chăm lo cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong ảnh: Nhà tài trợ trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân

Trao sinh kế cho người dân

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam phường sẽ tiếp tục làm tốt vai trò điều phối, mở rộng nguồn lực xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức chăm lo, nhằm duy trì hoạt động của Điểm An sinh xã hội ngày càng hiệu quả, bền vững và lan tỏa hơn nữa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Người dân háo hức với "Gian hàng 0 đồng"

Dịp này, phường Phú Nhuận đã trao tặng 28 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; trao tặng kinh phí sửa chữa 8 nhà tình thương nhằm góp phần giúp gia đình có một mái ấm khang trang, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo.



Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận trao tặng 8 phương tiện sinh kế (xe máy, xe bánh mì, xe bán hủ tiếu, xe bán nước giải khát) đến cho các gia đình. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp đoàn viên, hội viên và nhân dân có thêm điều kiện lao động, sản xuất, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Một điểm cộng ý nghĩa, thiết thực nữa tại lễ ra mắt là phường đã chuẩn bị 100 phần cơm dành cho người già neo đơn. Cùng với đó là "Gian hàng 0 đồng" dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Địa điểm An sinh xã hội được đặt tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường (68 Trương Quốc Dung, phường Phú Nhuận, TPHCM), hoạt động thường xuyên vào các ngày trong tuần. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận Đinh Gia Huỳnh mời bà con dùng cơm tại lễ ra mắt Ngay từ khi triển khai, MTTQ phường đã bố trí lực lượng trực, xây dựng quy trình tiếp nhận - phân loại - ghi nhận - công khai nguồn lực từ quỹ Xã hội, quỹ Vì người nghèo và các mạnh thường quân. Công tác rà soát đối tượng được thực hiện hằng tháng với sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận các khu phố nhằm đảm bảo danh sách hộ khó khăn được cập nhật đầy đủ, chính xác và minh bạch. Sau khi tổng hợp, danh sách được công khai tại điểm an sinh và thông tin rộng rãi để người dân dễ dàng tiếp cận.





