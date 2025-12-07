TPHCM: Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động ký kết hợp tác truyền thông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động ký kết hợp tác truyền thông

PHAN ANH - NGỌC VÂN

(NLĐO)- Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động đã ký kết hợp tác truyền thông, nhằm tuyên truyền, đưa hình ảnh, hoạt động địa phương lan tỏa trong nhân dân

Sáng 7-12, trong khuôn khổ hội nghị gặp gỡ đảng viên đang sinh hoạt Đảng theo Quy định 213/2020 của Bộ Chính trị do Đảng ủy phường Xuân Hòa - TPHCM tổ chức, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động.

Tham dự về phía phường Xuân Hòa có bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Đình Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Hùng Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; ông Trần Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Về phía Báo Người Lao Động có ông Bùi Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

TPHCM: Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động ký kết hợp tác truyền thông - Ảnh 1.

UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động ký kết hợp đồng truyền thông

Việc ký kết hợp tác truyền thông giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động nhằm phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong kết nối và tăng hiệu quả truyền thông tại địa phương, kết nối chính quyền - người dân, nâng cao mức độ nhận biết và tương tác với kênh thông tin chính thống của phường.

Đồng thời phát huy vai trò đồng hành cùng địa phương, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, lan tỏa mô hình hay, điển hình tốt.

Phối hợp thực hiện nhiều nội dung

Với phương châm "Báo Người Lao Động hỗ trợ nghiệp vụ truyền thông, kết nối; phường Xuân Hòa tạo điều kiện môi trường, thông tin, phối hợp", các bên thống nhất thường xuyên thực hiện các các nội dung:

Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ truyền thông; truyền thông số, sử dụng các công cụ AI, video, Infographic, eMagazine trong thực hiện truyền thông dành cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên.

TPHCM: Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động ký kết hợp tác truyền thông - Ảnh 2.

UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động ký kết hợp đồng truyền thông

Thực hiện công tác truyền thông trên báo in, điện tử, mạng xã hội của Báo Người Lao Động và các trang fanpage của phường; truyền thông các sự kiện cụ thể của phường và kết nối truyền thông với các sự kiện của thành phố.

Thực hiện theo yêu cầu, truyền thông lên các nền tảng của Báo Người Lao Động, mạng xã hội của báo và fanpage của phường…

Lan tỏa hoạt động phường sâu rộng trong nhân dân

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết việc ký kết giữa báo Người Lao Động và phường Xuân Hòa trong việc phối hợp triển khai nhiệm vụ công tác truyền thông đối với UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhằm đưa các thông tin tuyên truyền, đưa hình ảnh và những hoạt động của phường được lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống xã hội và trong nhân dân.

TPHCM: Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động ký kết hợp tác truyền thông - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa phát biểu tại hội nghị

Để định hướng thực hiện hiệu quả hơn công tác tuyên truyền trong thời gian sắp tới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hòa đề nghị Thường trực UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tích cực cụ thể hóa, triển khai các nội dung đã ký kết.

Đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ trong triển khai thực hiện giữa Báo Người Lao Động với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường phường Xuân Hoà.

Tin liên quan

Báo Người Lao Động trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ để thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại phường Xuân Hòa.

TP HCM: Bà Nguyễn Thanh Xuân làm Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa cho biết định hướng phát triển phường trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội phường Xuân Hòa

(NLĐO) - Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP HCM tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030

hợp tác truyền thông báo Người Lao Động TPHCM phường Xuân Hòa ký kết hợp tác tuyền thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo