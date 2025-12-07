TPHCM: Phường Xuân Hòa - Báo Người Lao Động ký kết hợp tác truyền thông

Sáng 7-12, trong khuôn khổ hội nghị gặp gỡ đảng viên đang sinh hoạt Đảng theo Quy định 213/2020 của Bộ Chính trị do Đảng ủy phường Xuân Hòa - TPHCM tổ chức, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động.

Tham dự về phía phường Xuân Hòa có bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; ông Nguyễn Đình Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Hùng Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường; ông Trần Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Về phía Báo Người Lao Động có ông Bùi Thanh Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động ký kết hợp đồng truyền thông

Việc ký kết hợp tác truyền thông giữa UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa và Báo Người Lao Động nhằm phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong kết nối và tăng hiệu quả truyền thông tại địa phương, kết nối chính quyền - người dân, nâng cao mức độ nhận biết và tương tác với kênh thông tin chính thống của phường.

Đồng thời phát huy vai trò đồng hành cùng địa phương, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, lan tỏa mô hình hay, điển hình tốt.

Phối hợp thực hiện nhiều nội dung

Với phương châm "Báo Người Lao Động hỗ trợ nghiệp vụ truyền thông, kết nối; phường Xuân Hòa tạo điều kiện môi trường, thông tin, phối hợp", các bên thống nhất thường xuyên thực hiện các các nội dung:

Tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ truyền thông; truyền thông số, sử dụng các công cụ AI, video, Infographic, eMagazine trong thực hiện truyền thông dành cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên.

Thực hiện công tác truyền thông trên báo in, điện tử, mạng xã hội của Báo Người Lao Động và các trang fanpage của phường; truyền thông các sự kiện cụ thể của phường và kết nối truyền thông với các sự kiện của thành phố.



Thực hiện theo yêu cầu, truyền thông lên các nền tảng của Báo Người Lao Động, mạng xã hội của báo và fanpage của phường…

Lan tỏa hoạt động phường sâu rộng trong nhân dân

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết việc ký kết giữa báo Người Lao Động và phường Xuân Hòa trong việc phối hợp triển khai nhiệm vụ công tác truyền thông đối với UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, nhằm đưa các thông tin tuyên truyền, đưa hình ảnh và những hoạt động của phường được lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống xã hội và trong nhân dân.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa phát biểu tại hội nghị

Để định hướng thực hiện hiệu quả hơn công tác tuyên truyền trong thời gian sắp tới, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hòa đề nghị Thường trực UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tích cực cụ thể hóa, triển khai các nội dung đã ký kết.

Đồng thời mong muốn nhận được sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ trong triển khai thực hiện giữa Báo Người Lao Động với Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị phường phường Xuân Hoà.