TPHCM: Phường Xuân Hòa đặt mục tiêu hoàn thành đánh số nhà xong trước 30-4

Ngày 27-3, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa (TPHCM) nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 5 mở rộng.



Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt

Tại hội nghị, ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, nhấn mạnh một số nhiệm vụ về chỉnh trang đô thị phải hoàn thành đến ngày 30-4. Đó là đánh số nhà, đồng thời đảm bảo 100% tuyến đường trên địa bàn phải hoàn thành Công trình "Đường cờ Tổ quốc".

Ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Song song đó, đối với trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, cần triển khai đồng bộ đến từng tuyến phố, hẻm; phối hợp với các trường học, đơn vị liên quan để rà soát, chỉnh trang, hướng đến xây dựng các tuyến phố xanh - sạch - đẹp.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thu ngân sách. Hiện phường thu đạt gần 34% dự toán năm, nhưng cần phân tích rõ cơ cấu nguồn thu, không chủ quan, nhất là ở các lĩnh vực còn dư địa khai thác chưa hiệu quả.

Ông Nguyễn Đình Phát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Hòa, báo cáo tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, đồng thời sớm xây dựng chương trình cụ thể, gắn với chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, triển khai ngay trong quý II.

Giải quyết hồ sơ hành chính đạt 100%

Trong quý I/2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường, UBND phường đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác cải cách hành chính trên địa bàn, cơ bản hoàn thành các nội dung đề ra.

Cán bộ phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Ảnh: PHAN ANH

Phường đã thực hiện quyết định chủ trương đầu tư 8/8 dự án; đơn cử như xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn; xây dựng Trường THCS Lê Quý Đôn; mở rộng cụm hẻm phường Xuân Hòa…

Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực, bảo đảm đúng hạn và trước hạn theo quy định. Từ ngày 1-1 đến ngày 11-3-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận và giải quyết 3.329/3.329 hồ sơ, đạt 100%; trong đó 3.286 hồ sơ được giải quyết trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn; hồ sơ đang giải quyết là 42, tất cả đều trong hạn.

Hồ sơ trực tuyến đạt 2.999/3.329 hồ sơ, chiếm tỉ lệ 90,87%, cho thấy hiệu quả bước đầu trong triển khai chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến.



