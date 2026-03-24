Thời sự Chính trị

TPHCM: Phường Xuân Hòa nâng chất phong trào văn hóa, hướng đến đô thị kiểu mẫu

PHAN ANH

(NLĐO) - Phường Xuân Hòa có hơn 97% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 100% khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa; nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp được hình thành

Chiều 24-3, UBND phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Dung, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Xuân Hòa, cho biết trong năm 2025, phong trào đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: 8.327/8.573 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, tỷ lệ hơn 97% và 24/24 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa, tỉ lệ 100%. Tỉ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 35%.

TPHCM: Phường Xuân Hòa nâng chất phong trào văn hóa, hướng đến đô thị kiểu mẫu - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Dung, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Xuân Hòa, cho biết phong trào đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: PHAN ANH

"Các kết quả trên cho thấy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, được người dân đồng tình, hưởng ứng và trở thành nền tảng quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" - bà Nguyễn Thị Thu Dung đúc kết.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, nhìn nhận thành công trước hết của phong trào là nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao.

TPHCM: Phường Xuân Hòa nâng chất phong trào văn hóa, hướng đến đô thị kiểu mẫu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Phong trào đã đi vào cuộc sống, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi gia đình, mỗi khu phố. Nhất là diện mạo đô thị trên địa bàn phường chuyển biến tích cực; nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp được hình thành; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

TPHCM: Phường Xuân Hòa nâng chất phong trào văn hóa, hướng đến đô thị kiểu mẫu - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu chúc mừng các khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa năm 2025. Ảnh: PHAN ANH

Ông Nguyễn Hùng Hậu cho biết kỳ vọng và định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm là xây dựng phường Xuân Hòa trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền đô thị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Trong năm 2026, Phường đặt mục tiêu tỉ lệ gia đình văn hóa đạt từ 96% trở lên; 100% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phấn đấu phường đạt danh hiệu phường tiêu biểu.

TPHCM: Phường Xuân Hòa đặt trọng tâm xây dựng chính quyền

TPHCM: Phường Xuân Hòa đặt trọng tâm xây dựng chính quyền

(NLĐO)- Phường Xuân Hòa xác định xây dựng chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ người dân

TPHCM: Lãnh đạo phường Xuân Hòa mở diễn đàn lắng nghe để nâng cao chất lượng giáo dục

(NLĐO)- Lãnh đạo phường Xuân Hòa, TPHCM mở diễn đàn lắng nghe nhà trường, ghi nhận ý kiến thực tiễn để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn

Một ngày hội nhiều nghĩa tình ở phường Xuân Hòa, TPHCM

(NLĐO)- Tại ngày hội, phường Xuân Hòa đã trao 11 thẻ BHYT, tặng quà cho học sinh và 200 hộ dân khó khăn, với tổng kinh phí trên 220 triệu đồng

văn hóa xây dựng đời sống văn hóa ĐÔ THỊ KIỂU MẪU TPHCM phường Xuân Hòa phong trào văn hóa
