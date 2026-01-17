HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Một ngày hội nhiều nghĩa tình ở phường Xuân Hòa, TPHCM

PHAN ANH

(NLĐO)- Tại ngày hội, phường Xuân Hòa đã trao 11 thẻ BHYT, tặng quà cho học sinh và 200 hộ dân khó khăn, với tổng kinh phí trên 220 triệu đồng

Ngày 17-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức Ngày hội "Tết tri ân - Trọn nghĩa tình". Dự ngày hội có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tết nghĩa tình ở phường Xuân Hòa - TPHCM: Hơn 220 triệu đồng chăm lo người dân khó khăn - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trao bảng hỗ trợ khó khăn cho người dân. Ảnh: PHAN ANH

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa đã trao tặng 11 thẻ BHYT, tặng quà cho 3 trường hợp khó khăn đột xuất, 17 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí chăm lo trên 220 triệu đồng.

Tết nghĩa tình ở phường Xuân Hòa - TPHCM: Hơn 220 triệu đồng chăm lo người dân khó khăn - Ảnh 2.

Người dân háo hức nhận quà tại ngày hội. Ảnh: PHAN ANH

Ông Trần Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, cho biết ngày hội không chỉ đơn thuần là việc trao tặng những phần quà, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc.

TIN LIÊN QUAN

"Chúng tôi mong muốn mang đến một không khí đón Xuân vui tươi, lành mạnh và ấm áp, góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền phường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân" – ông Trần Nguyên Phong nhấn mạnh.

Thông qua ngày hội này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa hy vọng sẽ tiếp thêm động lực để bà con, các hộ cận nghèo và gia đình khó khăn có thêm niềm tin, vươn lên trong cuộc sống.

Một số hình ảnh ý nghĩa tại ngày hội:

Tết nghĩa tình ở phường Xuân Hòa - TPHCM: Hơn 220 triệu đồng chăm lo người dân khó khăn - Ảnh 3.

Tết nghĩa tình ở phường Xuân Hòa - TPHCM: Hơn 220 triệu đồng chăm lo người dân khó khăn - Ảnh 4.

Tết nghĩa tình ở phường Xuân Hòa - TPHCM: Hơn 220 triệu đồng chăm lo người dân khó khăn - Ảnh 5.

Tết nghĩa tình ở phường Xuân Hòa - TPHCM: Hơn 220 triệu đồng chăm lo người dân khó khăn - Ảnh 6.

Tết nghĩa tình ở phường Xuân Hòa - TPHCM: Hơn 220 triệu đồng chăm lo người dân khó khăn - Ảnh 7.

Tết nghĩa tình ở phường Xuân Hòa - TPHCM: Hơn 220 triệu đồng chăm lo người dân khó khăn - Ảnh 8.

Những món quà nghĩa tình được trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội "Tết tri ân - Trọn nghĩa tình" của phường Xuân Hòa

TPHCM chăm lo Tết Tết nghĩa tình phường Xuân Hòa ngày hội nghĩa tình chăm lo Tết cho người khó khăn
