TPHCM ra hướng dẫn chi tiết quy trình, thời gian đăng ký tuyển sinh đầu cấp ở cả 3 khu vực

Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành kế hoạch rà soát dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp ở cả 3 khu vực trên địa bàn TPHCM năm học 2026 - 2027. Đây là kỳ tuyển sinh đầu cấp lớn nhất sau sáp nhập.

Theo Sở GD-ĐT TP, việc rà soát dữ liệu nhằm hoàn thiện dữ liệu học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn, đặc biệt là các thông tin liên quan đến Đề án 06 (mã định danh, nơi ở hiện tại theo VNeID) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khi rà soát dữ liệu phải đảm bảo đạt 4 tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" (thông tin chính xác, đầy đủ các trường dữ liệu, không trùng lặp và được cập nhật thường xuyên) nhằm phục vụ công tác thống kê học sinh trong độ tuổi tuyển sinh, xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh trong quá trình đăng ký nhập học trực tuyến.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu tất cả học sinh trong độ tuổi tuyển sinh các cấp mầm non, tiểu học, THCS phải có hồ sơ dữ liệu đầy đủ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, bao gồm các thông tin theo Đề án 06 và các thông tin khác theo quy định của Sở GD-ĐT. Công tác cập nhật, đồng bộ dữ liệu phải tuân thủ đúng quy trình và hướng dẫn của Sở GD-ĐT; không phát sinh cơ sở dữ liệu cục bộ gây trùng lặp, mâu thuẫn thông tin giữa các hệ thống; đảm bảo quản lý tập trung, thống nhất trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn.

Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn rà soát dữ liệu và quy trình rà soát như sau:

Đối tượng 1: Trẻ đang học lớp lá tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh đang học lớp 5 tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM.

Đối tượng 2: Trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 nhưng chưa học mầm non có nơi ở hiện tại thuộc các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM.

Hệ thống phần mềm, các thông tin dữ liệu cần rà soát: UBND phường, xã, đặc khu chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tại địa phương có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục tại địa chỉ: https://csdl.hcm.edu.vn.

Phụ huynh kiểm tra và xác nhận thông tin của trẻ, học sinh trên Trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Các thông tin bắt buộc phải rà soát trên Trang thông tin tuyển sinh đầu cấp của TP theo quy định.

Đối với dữ liệu trẻ đang học lớp lá, học sinh lớp 5: Đơn vị thực hiện là các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Các bước thực hiện, như sau:

Bước 1: Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông (gọi tắt là cơ sở giáo dục) phải đảm bảo tất cả học sinh thuộc diện tuyển sinh đều có mã định danh và thực hiện xác thực dữ liệu định danh với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.

Đối với các trường hợp học sinh chưa có mã định danh vì lý do đặc biệt (trẻ em cơ nhỡ, người nước ngoài...), UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách, đính kèm minh chứng và chuyển về Sở GD-ĐT để xem xét, hướng dẫn.

Bước 2: Sau khi đã cập nhật đầy đủ dữ liệu học sinh thuộc diện tuyển sinh, cơ sở giáo dục tiến hành đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngành sang cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp. Đồng thời, thông báo tài khoản đăng nhập đến phụ huynh để rà soát thông tin trên Trang tuyển sinh đầu cấp của TP.

Bước 3: Trên cơ sở nền tảng dữ liệu học sinh mà nhà trường đã cập nhật, phụ huynh truy cập Trang tuyển sinh đầu cấp của TP để kiểm tra, xác nhận thông tin chính xác (tài khoản và mật khẩu do nhà trường cung cấp). Trường hợp cần điều chỉnh thông tin, phụ huynh nhập nội dung đề nghị điều chỉnh, đính kèm minh chứng lên hệ thống (bản scan giấy khai sinh của học sinh; hình ảnh thông tin VNeID chứa nội dung nơi ở hiện tại của phụ huynh và học sinh).

Bước 4: Nhà trường xác minh nội dung phụ huynh đề nghị điều chỉnh và tiến hành điều chỉnh thông tin. Sau khi nhà trường điều chỉnh thông tin, phụ huynh truy cập Trang tuyển sinh đầu cấp của TP để kiểm tra, xác nhận thông tin chính xác.

Bước 5: Kết thúc rà soát dữ liệu, nhà trường xác nhận hoàn thành rà soát dữ liệu học sinh cuối cấp.

Kết quả thực hiện công tác dữ liệu là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ ứng dụng chuyển đổi số và hiệu quả quản lý của từng đơn vị trong năm học

Đối với dữ liệu trẻ trong độ tuổi sinh vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 ở các cơ sở giáo dục thường xuyên: Đơn vị thực hiện là UBND, công an phường, xã, đặc khu. Các bước thực hiện, như sau:

Bước 1: UBND phường, xã, đặc khu phối hợp lực lượng Công an cùng cấp thực hiện rà soát thông tin của trẻ trong độ tuổi sinh vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 ở các cơ sở giáo dục thường xuyên đang ở thực tế trên địa bàn, đặc biệt thông tin "nơi ở hiện tại" trong VNeID của phụ huynh.

Bước 2: UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chưa học mầm non và học sinh lớp 5 ở các cơ sở giáo dục thường xuyên lên hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp, thông báo phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên Trang tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Các mốc thời gian cần lưu ý

Khi kết thúc giai đoạn rà soát dữ liệu, UBND phường, xã, đặc khu báo cáo số lượng trẻ chuẩn bị vào lớp 1 và học sinh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 trên địa bàn về Sở GD-ĐT (thông qua Phòng Quản lý chất lượng).

Từ 15-1 đến 2-2: Thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh cuối cấp trên cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn, xác thực dữ liệu định danh học sinh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thực hiện đồng bộ dữ liệu học sinh cuối cấp từ cơ sở dữ liệu ngành sang cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp. Thông báo tài khoản đăng nhập trên Trang tuyển sinh đầu cấp của TP đến phụ huynh

Từ 3-2 đến 3-3: Phụ huynh rà soát thông tin trên trang thông tin tuyển sinh: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông rà soát, cập nhật điều chỉnh thông tin học sinh cuối cấp trên cơ sở dữ liệu tuyển sinh (nếu có). Cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1 chưa học mầm non và học sinh lớp 5 của cơ sở giáo dục thường xuyên lên cơ sở dữ liệu tuyển sinh. Phụ huynh rà soát thông tin trên Trang tuyển sinh đầu cấp của Thành phố.

Từ 4-3 đến 9-3: Sở GD-ĐT tổng hợp, gửi UBND phường, xã, đặc khu danh sách trẻ dự kiến vào lớp 1 và học sinh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2026-2027 để rà soát, xác nhận; làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trình UBND Thành phố phê duyệt.