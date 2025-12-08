HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM: Nhiều đổi mới

Bài và ảnh: Đặng Trinh

Sau sáp nhập, TP HCM là địa phương có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước, cùng với đó sẽ có nhiều thay đổi về việc tuyển sinh đầu cấp

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa công bố các mốc thời gian quan trọng trong kỳ tuyển sinh các lớp đầu cấp (từ mầm non đến THPT) năm học 2026-2027. Theo công bố, thời gian thực hiện tuyển sinh tại TP HCM sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2026 với nhiều điểm mới.

Sử dụng chung hệ thống tuyển sinh

Sau khi sáp nhập các địa phương, nhiều phụ huynh và học sinh (HS) ở TP HCM quan tâm việc tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 thực hiện như thế nào.

Theo UBND TP HCM, từ năm học 2026, việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 của các phường, xã, đặc khu thống nhất sử dụng hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Nguồn dữ liệu tuyển sinh được lấy từ cơ sở dữ liệu của ngành GD-ĐT tại https://csdl.hcm.edu.vn. Trong đó, thông tin "nơi ở hiện tại" trong cơ sở dữ liệu ngành GD-ĐT đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia (thuộc Đề án 06) sẽ là tiêu chí chính để xét tuyển vào các lớp đầu cấp.

Các phường, xã, đặc khu căn cứ hướng dẫn và tài liệu của Sở GD-ĐT để xây dựng kế hoạch tuyển sinh riêng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM, để xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, sở đã yêu cầu tất cả trường học phải thực hiện việc rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin về cơ sở vật chất, diện tích, đất, các loại phòng... Trong đó, lưu ý đối với loại phòng sử dụng chung cho nhiều cấp học, phải báo cáo vào cấp học duy nhất, không báo trùng lặp vào cấp học khác; ưu tiên báo cáo vào cấp học cao nhất hoặc cấp học sử dụng nhiều nhất. Sở GD-ĐT cũng đề nghị nhập tổng số diện tích tất cả các loại phòng chia theo cấp học.

Sau khi rà soát, các trường phải thực hiện báo cáo chính xác, nhập đầy đủ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành GD-ĐT TP HCM. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của các báo cáo, dữ liệu thống kê. Thông tin về cơ sở vật chất, diện tích cập nhật trên hệ thống dữ liệu là một trong những cơ sở để xem xét, quyết định chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026-2027 của trường.

Tuyển sinh đầu cấp tại TP HCM: Nhiều đổi mới - Ảnh 1.

Phụ huynh nộp hồ sơ xác nhận nhập học cho con em mình sau khi đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến ở kỳ tuyển sinh đầu cấp năm 2025

Phân bổ khoa học, chính xác

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, trong công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp từ năm học 2026-2027, UBND phường, xã, đặc khu và các trường thực hiện nghiêm kế hoạch do UBND thành phố phê duyệt; phối hợp với sở thực hiện thống nhất quy trình tuyển sinh trực tuyến toàn thành phố; thực hiện việc phân bổ HS chính xác, khoa học; giảm thiểu sai sót, nâng cao tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch.

Trong đó, UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm xác thực nơi cư trú; tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến; bảo đảm tất cả HS trong độ tuổi đi học phải có mã định danh cá nhân, được khai báo đầy đủ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành và được cập nhật dữ liệu chính xác. UBND phường, xã, đặc khu phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT trong việc thực hiện rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác số lượng trẻ em, HS trong độ tuổi tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn và tuyển sinh địa bàn lân cận...

Quy trình tuyển sinh, tổ chức thi đều phải bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch. Thông tin cá nhân của HS, phụ huynh phải được bảo mật tuyệt đối theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, không được tiết lộ hay sử dụng cho mục đích khác. 

4 giai đoạn tuyển sinh đầu cấp

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, lịch trình triển khai các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10 năm 2026 được chia làm 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 1-1 đến 28-2-2026, rà soát và đánh giá. Ở giai đoạn này sẽ thực hiện thống kê dữ liệu HS toàn thành phố; đánh giá năng lực tiếp nhận HS của các cơ sở giáo dục, từ đó xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết.

Giai đoạn 2 từ ngày 1-2 đến 31-3-2026, Sở GD-ĐT sẽ xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh các cấp; lấy ý kiến các bên liên quan và ban hành kế hoạch chính thức.

Giai đoạn 3 từ ngày 31-3 đến 31-5-2026, triển khai và tổ chức, thực hiện tuyên truyền và phổ biến kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất.

Giai đoạn 4 từ ngày 1-6 đến 31-8-2026, tổ chức thi và giám sát. TP HCM sẽ tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh; giám sát và đánh giá kết quả, tổng kết và rút kinh nghiệm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM năm học 2026-2027 dự kiến kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Với thi tuyển, HS thi 3 môn là toán, ngữ văn và tiếng Anh.

Năm học 2026-2027, TP HCM dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn, tương đương 150.000 HS tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026.


