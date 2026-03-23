TPHCM rà soát, cắt giảm thủ tục: Doanh nghiệp bớt gánh nặng

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành,UBND phường, xã, đặc khu về tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 66/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và Nghị quyết số 66.7/2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66; rà soát, đề xuất phương án cắt giảm 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng; đề xuất bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Song song đó, rà soát các thủ tục hành chính đặc thù của thành phố, đề xuất phương án cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024.

Đồng thời nghiên cứu, tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước, từng bước hình thành mô hình dịch vụ công chủ động, thông minh, trong đó cơ quan nhà nước khai thác dữ liệu để phục vụ người dân, doanh nghiệp, giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ.

Cụ thể: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, sở, ban, ngành và UBND xã, phường xây dựng phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66.7.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm việc khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu để thay thế cho các loại thông tin, thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với danh mục 432 thủ tục hành chính.

Tuyệt đối không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, giấy tờ đã tích hợp và được chia sẻ từ VNeID.