Thời sự Chính trị

Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Minh Phong

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành nghị định, quy định người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Chính phủ ban hành Nghị định số 367 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Người dân được làm thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID - Ảnh 1.

Người dân có thể thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua VNeID

Theo quy định mới, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính là nền tảng thống nhất của bộ, ngành, địa phương, có chức năng tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia để cung cấp và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Nghị định đã bổ sung cách thức nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ứng dụng định danh quốc gia (VneID).

Về cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định 118 quy định 3 cách thức gồm: Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa; Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật; Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngoài các cách thức nêu trên, Nghị định số 367 bổ sung quy định cho phép tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại VNeID.

Nghị định mới cũng tại các thành phố trực thuộc trung ương thì UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh là tổ chức hành chính trực thuộc UBND thành phố (trung tâm phục vụ hành chính công một cấp) và quyết định số lượng chi nhánh trực thuộc trung tâm phục vụ hành chính công một cấp để thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi địa phương. Trường hợp không lựa chọn mô hình này, UBND thành phố quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo quy định.

Tương tự, với cấp xã, UBND cấp xã trình HĐND cấp xã quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã là tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nghị định 367 nêu rõ không tổ chức trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã thuộc UBND cấp xã tại các địa phương lựa chọn mô hình trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, gồm 1 giám đốc tương đương phó chánh văn phòng UBND cấp tỉnh hoặc do phó chánh văn phòng UBND cấp tỉnh kiêm nhiệm; không quá 3 phó giám đốc tương đương trưởng phòng thuộc văn phòng UBND cấp tỉnh.

UBND cấp tỉnh quy định việc thành lập phòng thuộc trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bảo đảm phù hợp với tiêu chí thành lập phòng thuộc chi cục thuộc sở theo quy định của pháp luật.

Với trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh, lãnh đạo trung tâm gồm 1 giám đốc tương đương giám đốc sở; các phó giám đốc tương đương phó giám đốc sở do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm.

Số lượng phó giám đốc thực hiện theo quy định của Chính phủ về số lượng cấp phó cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. UBND cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp.

Lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc tương đương trưởng phòng; phó giám đốc tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã. Số lượng phó giám đốc thực hiện theo quy định của Chính phủ.

thủ tục hành chính Bộ Công an lý lịch tư pháp dịch vụ công trực tuyến Cổng dịch vụ công quốc gia
