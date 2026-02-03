Ngày 3-2, đoàn khảo sát của Ủy ban Bầu cử TPHCM do ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và một số địa phương liên quan về công tác chuẩn bị bầu cử sớm.

Hoạt động nhằm bảo đảm tổ chức bầu cử đúng quy định pháp luật, an toàn, chặt chẽ, không để cử tri đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển bị bỏ sót quyền bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm

Theo kế hoạch, TPHCM tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm. Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc Ủy ban Bầu cử phường Phước Thắng, với khoảng 383 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 Hải quân; địa điểm tại Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451 đường 30/4).

Khu vực bỏ phiếu số 2 cũng thuộc phường Phước Thắng, dự kiến 945 cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực; địa điểm tại Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D đường Võ Nguyên Giáp).

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn, với khoảng 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; địa điểm tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn).

Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Ủy ban Bầu cử phường Tam Thắng, với khoảng 2.760 cử tri là người lao động Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro; địa điểm tại khu vực sân bay Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã nghe báo cáo và rà soát công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong việc lập danh sách cử tri, niêm yết, phát thẻ cử tri, tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu trong điều kiện đặc thù trên biển, tại các tàu, nhà giàn DK1, giàn khoan dầu khí và phương tiện hoạt động dài ngày.

Theo kế hoạch sẽ có 4 khu vực được tổ chức bầu cử sớm

Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương làm rõ từng khâu chuẩn bị, từ việc lập danh sách cử tri, niêm yết, phát thẻ cử tri đến công tác tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu trong điều kiện đặc thù trên biển. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM lưu ý cần chú trọng các đối tượng cử tri là cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đang đánh bắt xa bờ, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo với đoàn công tác đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết đơn vị đã chủ động rà soát, lập danh sách cử tri, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng phương án tổ chức bầu cử sớm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là đối với ngư dân đánh bắt xa bờ.

Theo kế hoạch, Vùng 2 Hải quân sẽ tổ chức các tàu Trường Sa 4 và Trường Sa 21 cơ động ra các khu vực biển để tổ chức bỏ phiếu từ ngày 26-2 đến 15-3-2026, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.