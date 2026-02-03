HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM rà soát công tác bầu cử sớm tại 4 khu vực

Ngọc Giang

(NLĐO)-Đoàn Ủy ban Bầu cử TPHCM khảo sát công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại 4 đơn vị, bảo đảm không bỏ sót quyền bầu cử của cử tri làm nhiệm vụ dài ngày trên biển

Ngày 3-2, đoàn khảo sát của Ủy ban Bầu cử TPHCM do ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và một số địa phương liên quan về công tác chuẩn bị bầu cử sớm. 

Hoạt động nhằm bảo đảm tổ chức bầu cử đúng quy định pháp luật, an toàn, chặt chẽ, không để cử tri đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển bị bỏ sót quyền bầu cử.

TP HCM rà soát công tác bầu cử sớm tại 4 khu vực - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm

Theo kế hoạch, TPHCM tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm. Khu vực bỏ phiếu số 1 thuộc Ủy ban Bầu cử phường Phước Thắng, với khoảng 383 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 129 và Hải đoàn 128 Hải quân; địa điểm tại Trụ sở Hải đoàn 129 Hải quân (số 1451 đường 30/4). 

Khu vực bỏ phiếu số 2 cũng thuộc phường Phước Thắng, dự kiến 945 cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực; địa điểm tại Trụ sở Chi đội Kiểm ngư số 2 (số 1669D đường Võ Nguyên Giáp).

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn, với khoảng 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; địa điểm tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (thôn 2, xã Long Sơn). 

Khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Ủy ban Bầu cử phường Tam Thắng, với khoảng 2.760 cử tri là người lao động Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro; địa điểm tại khu vực sân bay Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đã nghe báo cáo và rà soát công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong việc lập danh sách cử tri, niêm yết, phát thẻ cử tri, tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu trong điều kiện đặc thù trên biển, tại các tàu, nhà giàn DK1, giàn khoan dầu khí và phương tiện hoạt động dài ngày.

TP HCM rà soát công tác bầu cử sớm tại 4 khu vực - Ảnh 2.

Theo kế hoạch sẽ có 4 khu vực được tổ chức bầu cử sớm

Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị, địa phương làm rõ từng khâu chuẩn bị, từ việc lập danh sách cử tri, niêm yết, phát thẻ cử tri đến công tác tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu trong điều kiện đặc thù trên biển. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM lưu ý cần chú trọng các đối tượng cử tri là cán bộ, chiến sĩ, ngư dân đang đánh bắt xa bờ, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được tham gia bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo với đoàn công tác đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho biết đơn vị đã chủ động rà soát, lập danh sách cử tri, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng phương án tổ chức bầu cử sớm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là đối với ngư dân đánh bắt xa bờ.

Theo kế hoạch, Vùng 2 Hải quân sẽ tổ chức các tàu Trường Sa 4 và Trường Sa 21 cơ động ra các khu vực biển để tổ chức bỏ phiếu từ ngày 26-2 đến 15-3-2026, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Tin liên quan

Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đà Nẵng

Đại tướng Lương Tam Quang kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Đà Nẵng coi bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, rà soát chặt chẽ từng khâu, bảo đảm đúng pháp luật và tiến độ.

TPHCM: Phường Bàn Cờ tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

(NLĐO)- Phường Bàn Cờ nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì họp Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố

Số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại TPHCM là 38 đại biểu, số lượng đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 125 đại biểu

cảnh sát biển Ban Thường vụ Vùng 2 Hải quân Trường Sa nhà giàn DK1 bầu cử sớm khảo sát bầu cử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo