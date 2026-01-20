HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công an khuyến cáo việc "bỗng dưng nhận được tiền"

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an phường Tân Bình, TPHCM khuyến cáo người dân khi nhận tiền chuyển nhầm thì hoàn trả.

Ngày 20-1, thông tin từ Công an phường Tân Bình, TPHCM cho hay vừa hỗ trợ chị L.T.N.H nhận lại 16,8 triệu đồng chuyển nhầm.

Nhận tiền chuyển nhầm, tuyệt đối đừng giữ luôn? - Ảnh 1.

Chị L.T.N.H nhận lại tiền chuyển nhầm.

Trước đó, trong quá trình giao dịch ngân hàng, chị L.T.N.H đã chuyển nhầm số tiền 16,8 đồng vào tài khoản ngân hàng của chị N.T.M. Ngay sau đó, chị L.T.N.H đến Công an phường Tân Bình trình báo.

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Tân Bình mời cả hai lên trụ sở để làm rõ vụ việc trên. Khi được cán bộ công an giải thích đầy đủ các các quy định liên quan pháp luật, chị N.T.M đã bàn giao và hoàn trả đầy đủ số tiền cho chị L.T.N.H.

Qua vụ việc trên, Công an phường Tân Bình khuyến cáo người dân khi nhận tiền chuyển nhầm thì hoàn trả. 

Theo Bộ luật Dân sự 2015, tiền chuyển nhầm là tài sản không có căn cứ pháp luật. Người nhận bắt buộc phải trả lại cho chủ sở hữu. Khi cố tình không trả có thể bị xử lý hình sự.

Nếu đã được thông báo mà vẫn cố tình chiếm giữ, người nhận có thể bị xử lý về tội chiếm giữ trái phép tài sản (Điều 176 Bộ luật Hình sự), với mức phạt tiền đến 50 triệu đồng. Thậm chí người nhận có thể xử lý cải tạo không giam giữ, thậm chí phạt tù đến 2 năm

Thực tế đã có trường hợp bị khởi tố chỉ vì không trả lại tiền chuyển nhầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, công việc và tương lai cá nhân.

Công an phường Tân Bình cho hay khi chuyển nhầm tiền, người dân cần liên hệ ngay ngân hàng, trình báo công an để được hỗ trợ.

chuyển tiền nhầm chuyển nhầm tiền
