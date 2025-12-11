TPHCM: Sắp hoàn thành giải phóng mặt bằng bờ Bắc kênh Đôi

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 (Ban bồi thường) vừa thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi (phường Phú Định, phường Chánh Hưng).

Người dân di dời, bàn giao mặt bằng cải tạo bờ Bắc kênh Đôi (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

Theo Ban bồi thường, đến nay, trên địa bàn phường Phú Định có 731/804 hộ nhận tiền, trong đó đã chi trả cho 582 trường hợp, 119 trường hợp gửi ngân hàng, một số trường hợp khác đang xử lý thủ tục.

Thu hồi mặt bằng 587/804 hộ. Dự kiến, đến quý I-2026 hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn phường Phú Định.

Trong khi đó, trên địa bàn phường Chánh Hưng đã thu hồi mặt bằng của 719/799 trường hợp. Ban bồi thường đã chi trả cho 771 trường hợp.

Tương tự, dự kiến quý I-2026 hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn phường Chánh Hưng.

Dự kiến, quý I-2026 hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (ẢNH: CHÍ NGUYÊN).

Để ổn định cuộc sống người dân khi bàn giao mặt bằng, Ban bồi thường đang phối hợp phường Phú Định ban hành quyết định bố trí tái định cư 35/68 trường hợp.

Giải phóng mặt bằng bờ Bắc kênh Đôi (Clip: CHÍ NGUYÊN).

Tại phường Chánh Hưng, có 149 trường hợp đăng ký nhu cầu tái định cư.

UBND phường Chánh Hưng đã ban hành quyết định bố trí tái định cư cho 83/89 trường hợp tái định cư tại dự án nhà ở xã hội đường Phạm Thế Hiển, trong đó bàn giao 1 căn hộ; 6 trường hợp đang tham mưu.

Tại chung cư 481 Ba Đình, UBND phường Chánh Hưng đã ban hành quyết định bố trí tái định cư cho 16/55 trường hợp; 23 trường hợp Ban bồi thường đang tham mưu; 16 trường hợp chưa thống nhất căn hộ.

Tại chung cư 35 Hồ Học Lãm, UBND phường Chánh Hưng đã ban hành quyết định bố trí tái định cư cho 5/5 trường hợp.