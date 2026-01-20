TPHCM sắp mở lại tour du lịch bằng trực thăng, giá từ 3 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Đừng bỏ lỡ

TPHCM sắp mở lại tour du lịch bằng trực thăng, giá từ 3 triệu đồng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá tour bay trực thăng ngắm cảnh ở TPHCM từ khoảng 3 triệu đồng, dự kiến chuyến bay đầu tiên cất cánh vào tháng 3 tới.

Ngày 20-1, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Vinagroup, đơn vị khai thác sản phẩm bay trực thăng (Saigon Skyline), cho biết vừa hoàn tất chuỗi 4 hành trình bay mới khám phá TPHCM từ trên cao.

Đây là các tour được xây dựng nhằm đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù trong thời gian tới tại TPHCM.

Đặc biệt, sau khi mở rộng, TPHCM là điểm đến có biển Vũng Tàu, rừng ngập mặn Cần Giờ đến không gian đô thị hiện tại.

Dự kiến, các sản phẩm bay trực thăng ngắm cảnh ở TPHCM sẽ có 4 tour, với thời gian bay từ 15 phút tới 60 phút. 

Giá tour đa dạng từ khoảng 3 triệu đồng tới khoảng 18,8 triệu đồng/khách, bao gồm toàn bộ tiền thuê trực thăng, phí cất hạ cánh và dẫn đường, nhiên liệu, phí dịch vụ hành khách…

- Ảnh 2.

TPHCM sắp mở lại sản phẩm bay trực thăng ngắm cảnh toàn thành phố. Ảnh: Hoàng Triều

Trong đó, sản phẩm tour nổi bật là "Hành trình Saigon Skyline" kết nối biển Vũng Tàu và mảng xanh sinh thái Cần Giờ, với thời gian bay 60 phút. Du khách bay hành trình này có thể ngắm từ trên cao từ Tháp Tam Thắng, Mũi Nghinh Phong, Hòn Bà, Cần Giờ, cầu Phú Mỹ, sông Sài Gòn, Bến Nhà Rồng – Bạch Đằng...

Theo đơn vị khai thác, công ty đang tiếp tục hoàn thiện chương trình tham quan trong ngày và 2 ngày khởi hành từ trung tâm TPHCM để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách có kết hợp với dịch vụ bay trực thăng.

Tour du lịch sẽ kết hợp các hình thức tham quan, trải nghiệm điểm đến, nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực địa phương. Dự kiến với những du khách không tham gia bay trực thăng do sợ độ cao có thể trải nghiệm bay mô hình. Các dịch vụ này sẽ sớm được công bố cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.

- Ảnh 3.

TPHCM hiện là điểm đến có biển Vũng Tàu, rừng ngập mặn Cần Giờ tới không gian đô thị hiện tại... Ảnh: Vinagroup

"Theo kế hoạch cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2-2026, chúng tôi sẽ công bố và bay chính thức từ tháng 3-2026 với lịch bay thường kỳ vào thứ 6, 7 và chủ nhật với hai khung giờ bay sáng chiều. Có 4 hành trình hấp dẫn đáp ứng nhu cầu du khách cả trong và ngoài nước " – ông Nguyễn Minh Mẫn nói.

Hồi tháng 11-2025, Sở Du lịch TPHCM thông tin đang phối hợp với hãng bay và doanh nghiệp du lịch đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu mở lại tour trực thăng ngắm cảnh thành phố. Sản phẩm du lịch ngắm TPHCM từ trên cao từng được giới thiệu hồi tháng 4-2022 với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần tạo điểm nhấn độc đáo, quảng bá hình ảnh thành phố từ trên cao. 

Việc khởi động lại tour trực thăng được xem là bước khởi đầu cho chuỗi sản phẩm du lịch hàng không của TPHCM, khi năm 2026, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa.

Tin liên quan

Đồng loạt mở bán tour trực thăng ngắm TP HCM từ trên cao

Đồng loạt mở bán tour trực thăng ngắm TP HCM từ trên cao

(NLĐO) - Tour trực thăng ngắm TP HCM từ trên cao được kỳ vọng góp phần đa dạng sản phẩm du lịch trong bối cảnh mở cửa thị trường hoàn toàn .

Tour trực thăng ngắm TP HCM 40 phút giá ưu đãi

(NLĐO) – Doanh nghiệp du lịch ở TP HCM chính thức mở bán tour trực thăng với mức giá ưu đãi trong chuyến bay đầu là 4.080.000 đồng mỗi khách với thời gian bay 40 phút.

Thỏa sức ngắm TP HCM từ trên cao bằng tour trực thăng

(NLĐO) – Du khách sẽ được trải nghiệm ngắm TP HCM từ trên cao bằng trực thăng khi sản phẩm du lịch này được hoàn thiện và chính thức đưa vào khai thác dự kiến dịp lễ 30-4 sắp tới.

khách du lịch du lịch TPHCM sản phẩm du lịch tphcm tour trực thăng bay trực thăng ở tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo