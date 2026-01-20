TPHCM sắp mở lại tour du lịch bằng trực thăng, giá từ 3 triệu đồng

Ngày 20-1, ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Vinagroup, đơn vị khai thác sản phẩm bay trực thăng (Saigon Skyline), cho biết vừa hoàn tất chuỗi 4 hành trình bay mới khám phá TPHCM từ trên cao.

Đây là các tour được xây dựng nhằm đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, tạo nền tảng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù trong thời gian tới tại TPHCM.

Đặc biệt, sau khi mở rộng, TPHCM là điểm đến có biển Vũng Tàu, rừng ngập mặn Cần Giờ đến không gian đô thị hiện tại.

Dự kiến, các sản phẩm bay trực thăng ngắm cảnh ở TPHCM sẽ có 4 tour, với thời gian bay từ 15 phút tới 60 phút.

Giá tour đa dạng từ khoảng 3 triệu đồng tới khoảng 18,8 triệu đồng/khách, bao gồm toàn bộ tiền thuê trực thăng, phí cất hạ cánh và dẫn đường, nhiên liệu, phí dịch vụ hành khách…

TPHCM sắp mở lại sản phẩm bay trực thăng ngắm cảnh toàn thành phố. Ảnh: Hoàng Triều

Trong đó, sản phẩm tour nổi bật là "Hành trình Saigon Skyline" kết nối biển Vũng Tàu và mảng xanh sinh thái Cần Giờ, với thời gian bay 60 phút. Du khách bay hành trình này có thể ngắm từ trên cao từ Tháp Tam Thắng, Mũi Nghinh Phong, Hòn Bà, Cần Giờ, cầu Phú Mỹ, sông Sài Gòn, Bến Nhà Rồng – Bạch Đằng...

Theo đơn vị khai thác, công ty đang tiếp tục hoàn thiện chương trình tham quan trong ngày và 2 ngày khởi hành từ trung tâm TPHCM để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách có kết hợp với dịch vụ bay trực thăng.

Tour du lịch sẽ kết hợp các hình thức tham quan, trải nghiệm điểm đến, nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực địa phương. Dự kiến với những du khách không tham gia bay trực thăng do sợ độ cao có thể trải nghiệm bay mô hình. Các dịch vụ này sẽ sớm được công bố cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.

TPHCM hiện là điểm đến có biển Vũng Tàu, rừng ngập mặn Cần Giờ tới không gian đô thị hiện tại... Ảnh: Vinagroup

"Theo kế hoạch cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2-2026, chúng tôi sẽ công bố và bay chính thức từ tháng 3-2026 với lịch bay thường kỳ vào thứ 6, 7 và chủ nhật với hai khung giờ bay sáng chiều. Có 4 hành trình hấp dẫn đáp ứng nhu cầu du khách cả trong và ngoài nước " – ông Nguyễn Minh Mẫn nói.