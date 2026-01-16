HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Du lịch Việt kỳ vọng bứt phá

YẾN ANH - THÁI PHƯƠNG

Năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu lớn - đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa

Kết thúc năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đã lập dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên ước đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 135,5 triệu lượt khách nội địa và tổng thu vượt mốc 1 triệu tỉ đồng. Đáng chú ý, khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 22%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới.

Thương hiệu được khẳng định

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kết quả trên không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sau giai đoạn khó khăn, mà còn khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của du lịch như một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia.

Chung nhận định, các chuyên gia cho rằng với thương hiệu du lịch ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, ngành du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu mới. Ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Du lịch châu Á, đánh giá các danh hiệu quốc tế uy tín mà Việt Nam đạt được - như 6 lần được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới, lần thứ 7 đạt danh hiệu Điểm đến hàng đầu châu Á... - không chỉ là sự ghi nhận về tài nguyên du lịch phong phú mà còn cho thấy hiệu quả đổi mới tư duy quản lý, xúc tiến quảng bá du lịch.

Để tạo bứt phá cho du lịch trong giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết toàn ngành sẽ tập trung hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho việc thu hút khách quốc tế và hoạt động kinh doanh du lịch; tăng cường liên kết với các ngành hàng không, nông nghiệp, đường sắt. Bên cạnh đó, ngành du lịch tiếp tục định hướng phát triển theo chiều sâu, chất lượng, chuyên nghiệp và bền vững; tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, đa dạng, phát huy lợi thế cạnh tranh gắn với giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc; thúc đẩy cơ chế điều phối liên vùng...

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, góp ý ngành du lịch cần tăng cường những hoạt động xúc tiến tại các quốc gia. Các địa phương, doanh nghiệp cần chủ động hơn trong khâu quảng bá tới những thị trường trọng điểm và tiềm năng, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng, hấp dẫn để giữ chân du khách lưu trú và chi tiêu lâu dài.

Du lịch Việt kỳ vọng bứt phá - Ảnh 1.

Để thực sự bứt phá, phát triển bền vững, ngành du lịch cần chuyển từ tư duy phục hồi sang tư duy tăng trưởng, cạnh tranh Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đầu tư sản phẩm có chiều sâu

Về phía địa phương, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, khẳng định tinh thần chung của các doanh nghiệp hiện nay là hướng đến khai thác sâu nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm, những yêu cầu chuyên biệt của khách sang. Theo ông, việc đầu tư chiều sâu vào các sản phẩm đặc thù như du lịch MICE, đám cưới cao cấp hay nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe chính là "chìa khóa vàng" để kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho hay du lịch thủ đô sẽ tiếp tục phát triển đa dạng, có trọng điểm, trong đó ưu tiên các sản phẩm du lịch thế mạnh. TP Hà Nội sẽ phát triển các dịch vụ du lịch cao cấp, đáp ứng tốt các thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu thu hút 35,8 triệu lượt du khách, tăng 6,2% so với ước thực hiện năm 2025, trong đó có trên 8,6 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu đạt trên 160.000 tỉ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh việc phát triển du lịch thông minh dựa trên 3 trụ cột: công nghệ - con người - thể chế. Chuyển đổi số trong du lịch cần được triển khai đồng bộ tại 3 lĩnh vực trọng tâm gồm lữ hành, lưu trú và điểm đến, hướng tới số hóa toàn diện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Để ngành du lịch thực sự bứt phá, phát triển bền vững và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu cần có cách tiếp cận mới, chuyển từ tư duy phục hồi sang tư duy tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững. Du lịch Việt Nam cần tập trung xử lý những điểm nghẽn; tăng cường nguồn lực quảng bá các phân khúc thị trường khách chi tiêu cao và các thị trường mới có tiềm năng... 

Tour nước ngoài dịp Tết nóng dần

Nhu cầu đặt tour Tết Nguyên đán 2026 của du khách đang tăng khi còn chưa đầy một tháng nữa, ngành du lịch bước vào mùa cao điểm lớn nhất trong năm.

Ngày 15-1, nhiều công ty du lịch cho biết lượng khách đặt tour trong nước và nước ngoài đều gia tăng. Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, năm nay, Vietluxtour ghi nhận nhu cầu du lịch Tết tăng trưởng khoảng 15%-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Điểm nổi bật là thị trường không tăng trưởng "nóng" về số lượng ồ ạt mà phát triển về chiều sâu. Khách hàng có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng hơn về giá trị chuyến đi. Du lịch Tết hiện nay không chỉ là "đi chơi" mà còn được xem là "món ăn tinh thần" để tái tạo năng lượng cho cả gia đình sau một năm nên nhu cầu vẫn rất khả quan ở phân khúc trung và cao cấp.

"Nhóm khách gia đình và khách trung niên vẫn đặt tour sớm để giữ chỗ đẹp, khách sạn tốt và lịch trình ổn định. Trong khi đó, nhóm khách trẻ và khách quen thuộc với điểm đến có xu hướng đặt muộn hơn, thậm chí sát ngày khởi hành, để linh hoạt lịch nghỉ và tài chính" - bà Thu cho hay.

Ông Phạm Quý Huy, Giám đốc Công ty Kiwi Travel, cũng thông tin các tour nội địa bắt đầu "nóng", khách tìm hiểu và đặt tour tăng dần. Các tuyến gần TP HCM như Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né là lựa chọn của nhóm gia đình. Riêng với tour Thái Lan - điểm đến nhiều khách Việt ưa thích mỗi dịp Tết, năm nay công ty mở bán tour ít hơn và đã chốt xong đoàn.

Theo đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, năm nay tour nội địa vẫn chiếm tỉ trọng lớn, tập trung vào các điểm đến quen thuộc như Hà Nội, vòng cung Đông Tây Bắc, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Tây Nguyên... Với tour nước ngoài, nhất là các tuyến có thời gian bay ngắn, thủ tục đơn giản và chi phí hợp lý, lượng khách tăng rõ rệt nhờ chiến dịch ưu đãi Tết.

Với Công ty Du lịch Vietravel, bên cạnh nhu cầu đặt tour nội địa, nhóm tour nước ngoài khu vực Đông Nam Á đang ghi nhận lượng khách quan tâm và đặt chỗ tăng tốt, nhất là các tuyến Thái Lan, Singapore, Malaysia.


Tin liên quan

TS Trần Du Lịch: "Cái hay của Nghị quyết 260 là phân cấp, phân quyền rõ cho TPHCM"

TS Trần Du Lịch: "Cái hay của Nghị quyết 260 là phân cấp, phân quyền rõ cho TPHCM"

(NLĐO)- Với Nghị quyết 260, Trung ương đang trao cho TPHCM thẩm quyền đầy đủ hơn và nghĩa vụ phải phát triển nhanh, bền vững, thực sự giữ vai trò đầu tàu

Du lịch Lâm Đồng thu 1.200 tỉ đồng dịp Tết Dương lịch 2026

(NLĐO) - Trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 650.000 lượt khách, doanh thu khoảng 1.200 tỉ đồng.

Những vườn mai anh đào giúp du lịch Quảng Ngãi bội thu

(NLĐO) – Trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, tỉnh Quảng Ngãi đón gần 97.000 lượt khách du lịch, riêng Măng Đen có 55.000 lượt.

