Ly kỳ vụ nhóm người Trung Quốc sang TPHCM bắt cóc đồng hương, cưỡng đoạt tiền điện tử

Theo kế hoạch, vào ngày 13-5, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ma Cai (SN 1976), Li Chuang (SN 1978) cùng quốc tịch Trung Quốc và 6 đồng phạm về các tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật".



Lên kế hoạch bắt cóc để đòi nợ "thuê"

Theo hồ sơ vụ án, do muốn có tiền tiêu xài, Ma Cai đã nhận lời một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam tìm anh Ye Sun J. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Để thực hiện kế hoạch, Ma Cai thuê Li Chuang cùng sang Việt Nam.

Nhằm thuận tiện cho việc hoạt động và giao tiếp, Li Chuang đã thuê Lê Thị Bích Xuyên (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm thông dịch viên với lời hứa trả công 500.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỉ đồng) nếu xong việc.

Thông qua các mối quan hệ, Xuyên tiếp tục móc nối với một nhóm người Việt Nam gồm: Trần Sinh Phi (SN 1989, quê Gia Lai), Huỳnh Văn Toàn (SN 1995), Nguyễn Thành Lợi (SN 1997) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994) cùng quê Bình Định để hỗ trợ theo dõi và bắt giữ nạn nhân.

Bị cáo Ma Cai bị bắt

Chiều tối 27-2-2025, nhóm đối tượng phát hiện anh Ye Sun J. đang đi cùng vợ và bạn tại khu vực quận 7, TPHCM cũ. Đến khoảng 0 giờ ngày 28-2-2025, khi xe của nạn nhân di chuyển đến đường số 9, phường Tân Phú, quận 7 cũ, nhóm của Vũ đã điều khiển xe ô tô chặn đầu.

Tại đây, các đối tượng Fan Guohui (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc), Toàn và Lợi đã xông xuống kéo anh J. ra khỏi xe.

Do nạn nhân chống cự và la hét, Fan Guohui đã dùng dao dí vào người đe dọa, sau đó cả nhóm ép buộc nạn nhân lên xe ô tô rồi tẩu thoát về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây.

Tống tiền bằng tiền điện tử USDT

Sau khi bắt giữ anh J, nhóm của Ma Cai đã đưa nạn nhân đến những bãi đất trống vắng người tại Long An và huyện Hóc Môn, TPHCM cũ. Tại đây, các đối tượng đã dùng dao, búa đe dọa và đánh đập, buộc anh J. phải chuyển 10 triệu USDT (tiền điện tử) để được thả về.

Sau khi thương lượng, các đối tượng đồng ý giảm mức tiền xuống còn 5 triệu USDT nhưng yêu cầu phải chuyển trước một phần. Do lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, anh J. đã liên lạc với người thân và bạn bè. Kết quả, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 600.000 USDT.

Hành vi của các đối tượng chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ vào ngày 28-2-2025.