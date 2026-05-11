Pháp luật

Ly kỳ vụ nhóm người Trung Quốc sang TPHCM bắt cóc đồng hương, cưỡng đoạt tiền điện tử

Trần Thái

(NLĐO) - Vụ án với những tình tiết nghẹt thở như phim hành động sắp được TAND TPHCM đưa ra xét xử.

Theo kế hoạch, vào ngày 13-5, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ma Cai (SN 1976), Li Chuang (SN 1978) cùng quốc tịch Trung Quốc và 6 đồng phạm về các tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Lên kế hoạch bắt cóc để đòi nợ "thuê"

Theo hồ sơ vụ án, do muốn có tiền tiêu xài, Ma Cai đã nhận lời một người đàn ông Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) sang Việt Nam tìm anh Ye Sun J. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) để đòi nợ. Để thực hiện kế hoạch, Ma Cai thuê Li Chuang cùng sang Việt Nam.

Nhằm thuận tiện cho việc hoạt động và giao tiếp, Li Chuang đã thuê Lê Thị Bích Xuyên (36 tuổi, ngụ Cần Thơ) làm thông dịch viên với lời hứa trả công 500.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỉ đồng) nếu xong việc. 

Thông qua các mối quan hệ, Xuyên tiếp tục móc nối với một nhóm người Việt Nam gồm: Trần Sinh Phi (SN 1989, quê Gia Lai), Huỳnh Văn Toàn (SN 1995), Nguyễn Thành Lợi (SN 1997) và Nguyễn Thanh Vũ (SN 1994) cùng quê Bình Định để hỗ trợ theo dõi và bắt giữ nạn nhân.

Chiều tối 27-2-2025, nhóm đối tượng phát hiện anh Ye Sun J. đang đi cùng vợ và bạn tại khu vực quận 7, TPHCM cũ. Đến khoảng 0 giờ ngày 28-2-2025, khi xe của nạn nhân di chuyển đến đường số 9, phường Tân Phú, quận 7 cũ, nhóm của Vũ đã điều khiển xe ô tô chặn đầu.

Tại đây, các đối tượng Fan Guohui (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc), Toàn và Lợi đã xông xuống kéo anh J. ra khỏi xe. 

Do nạn nhân chống cự và la hét, Fan Guohui đã dùng dao dí vào người đe dọa, sau đó cả nhóm ép buộc nạn nhân lên xe ô tô rồi tẩu thoát về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây.

Tống tiền bằng tiền điện tử USDT

Sau khi bắt giữ anh J, nhóm của Ma Cai đã đưa nạn nhân đến những bãi đất trống vắng người tại Long An và huyện Hóc Môn, TPHCM cũ. Tại đây, các đối tượng đã dùng dao, búa đe dọa và đánh đập, buộc anh J. phải chuyển 10 triệu USDT (tiền điện tử) để được thả về.

Sau khi thương lượng, các đối tượng đồng ý giảm mức tiền xuống còn 5 triệu USDT nhưng yêu cầu phải chuyển trước một phần. Do lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, anh J. đã liên lạc với người thân và bạn bè. Kết quả, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 600.000 USDT.

Hành vi của các đối tượng chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ vào ngày 28-2-2025.

Đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc

Trong phiên tòa sắp tới, HĐXX do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa.

Các bị cáo Ma Cai, Fan Guohui, Li Chuang, Lê Thị Bích Xuyên và Huỳnh Văn Toàn bị truy tố về hai tội: "Bắt người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Các bị cáo Trần Sinh Phi, Nguyễn Thanh Vũ và Nguyễn Thành Lợi bị truy tố về tội "Bắt người trái pháp luật".

Riêng đối với một số đối tượng liên quan khác như Huang Xunjun và Đỗ Ngọc Tấn, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục truy xét và xử lý sau do các đối tượng này đang bỏ trốn.

Thủ đoạn thực sự sau tin giả "bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng"

(NLĐO) - Sau khi lấy đủ lượng tương tác từ tin giả "bắt cóc trẻ em tại Đà Nẵng", đối tượng thực hiện loạt thao tác tinh vi nhằm tiếp tục lừa đảo.

