Cận cảnh "đội quân" không người lái của ngành điện Việt Nam

Ngày 27-11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) khai mạc Triển lãm Công nghệ Điện lực - Techshow 2025. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2025.

Triển lãm quy tụ hơn 50 gian hàng của các tổng công ty, viện nghiên cứu, các đơn vị trực thuộc EVN, doanh nghiệp sản xuất thiết bị, công nghệ trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN, cho hay Techshow 2025 gắn liền với chủ đề chính của hội nghị là "Chuyển dịch năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia". "Đây là cơ hội để tiếp cận trực tiếp với các giải pháp như hệ thống lưu trữ điện (BESS), các mô hình tuabin điện gió và đặc biệt là các ứng dụng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại tương lai của ngành điện"- ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN phát biểu khai mạc

Theo ghi nhận, tại Techshow 2025, các gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm khoa học công nghệ của ngành điện Việt Nam như thiết bị lưới điện thông minh, SCADA (hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị từ xa theo thời gian thực), OMS (Hệ thống quản lý, tối ưu vận hành lưới điện phân phối), AI camera, IoT,...

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu thiết bị truyền tải và phân phối điện, máy biến áp, giải pháp giám sát đường dây bằng UAV, LiDAR và AI; các phần mềm mô phỏng, công nghệ tối ưu hóa vận hành nhà máy điện, giải pháp dự báo năng lượng tái tạo; cùng nhiều thiết bị, giải pháp tiết kiệm điện, hệ thống sạc xe điện, năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng,...

VIDEO: Các thiết bị được trưng bày tại Techshow 2025

Các khách mời tham quan mô hình cung cấp điện cho địa phương biển, đảo

Đáng chú ý, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trưng bày các thiết bị drone phục vụ kiểm tra lưới điện truyền tải và công nghệ quét 3D bằng LiDAR, tạo mô hình đám mây điểm phục vụ quản lý, vận hành, trị giá lên đến tỉ đồng.

Trong khi đó, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung giới thiệu robot giám sát trạm biến áp 110kV, giúp phát hiện các dấu hiệu bất thường để báo cáo về cơ quan giám sát nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Hiện sản phẩm đang được thử nghiệm, với chi phí ước tính hơn 400 triệu đồng.

UAV "Rồng lửa 2" phục vụ cho ngành điện như đốt dị vật, xử lý bạt ni long, diều,... vướng trên đường dây truyền tải. Thời gian bay 25 phút, sản xuất năm 2019. Sản phẩm do Công ty Truyền tải điện 2 lắp ráp, chế tạo

UAV giúp kiểm tra lưới điện truyền tải, thời gian bay 50 phút, được nhập khẩu từ nước ngoài

UAV dùng trong kiểm tra lưới điện truyền tải, thời gian bay 40 phút, được nhập khẩu từ nước ngoài

Robot tự động giám sát hệ thống điện đang trong thử nghiệm của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Robot vệ sinh cách điện do công ty thành viên của EVN chế tạo

Khách tham dự tìm hiểu thiết bị máy biến áp