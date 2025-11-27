Cận cảnh "đội quân" không người lái của ngành điện Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Cận cảnh "đội quân" không người lái của ngành điện Việt Nam

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Những thiết bị như UAV, robot giám sát trong ngành điện đã thu hút sự chú ý của khách tham dự tại Triển lãm Công nghệ Điện lực - Techshow 2025.

Ngày 27-11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) khai mạc Triển lãm Công nghệ Điện lực - Techshow 2025. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc năm 2025.

Triển lãm quy tụ hơn 50 gian hàng của các tổng công ty, viện nghiên cứu, các đơn vị trực thuộc EVN, doanh nghiệp sản xuất thiết bị, công nghệ trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN, cho hay Techshow 2025 gắn liền với chủ đề chính của hội nghị là "Chuyển dịch năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia". "Đây là cơ hội để tiếp cận trực tiếp với các giải pháp như hệ thống lưu trữ điện (BESS), các mô hình tuabin điện gió và đặc biệt là các ứng dụng về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại tương lai của ngành điện"- ông Tuấn nói.

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN phát biểu khai mạc

Theo ghi nhận, tại Techshow 2025, các gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm khoa học công nghệ của ngành điện Việt Nam như thiết bị lưới điện thông minh, SCADA (hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị từ xa theo thời gian thực), OMS (Hệ thống quản lý, tối ưu vận hành lưới điện phân phối), AI camera, IoT,...

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu thiết bị truyền tải và phân phối điện, máy biến áp, giải pháp giám sát đường dây bằng UAV, LiDAR và AI; các phần mềm mô phỏng, công nghệ tối ưu hóa vận hành nhà máy điện, giải pháp dự báo năng lượng tái tạo; cùng nhiều thiết bị, giải pháp tiết kiệm điện, hệ thống sạc xe điện, năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng,...

VIDEO: Các thiết bị được trưng bày tại Techshow 2025

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 3.

Các khách mời tham quan mô hình cung cấp điện cho địa phương biển, đảo

Đáng chú ý, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trưng bày các thiết bị drone phục vụ kiểm tra lưới điện truyền tải và công nghệ quét 3D bằng LiDAR, tạo mô hình đám mây điểm phục vụ quản lý, vận hành, trị giá lên đến tỉ đồng.

Trong khi đó, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung giới thiệu robot giám sát trạm biến áp 110kV, giúp phát hiện các dấu hiệu bất thường để báo cáo về cơ quan giám sát nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Hiện sản phẩm đang được thử nghiệm, với chi phí ước tính hơn 400 triệu đồng.

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 4.

UAV "Rồng lửa 2" phục vụ cho ngành điện như đốt dị vật, xử lý bạt ni long, diều,... vướng trên đường dây truyền tải. Thời gian bay 25 phút, sản xuất năm 2019. Sản phẩm do Công ty Truyền tải điện 2 lắp ráp, chế tạo

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 5.

UAV giúp kiểm tra lưới điện truyền tải, thời gian bay 50 phút, được nhập khẩu từ nước ngoài

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 6.

UAV dùng trong kiểm tra lưới điện truyền tải, thời gian bay 40 phút, được nhập khẩu từ nước ngoài

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 7.

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 8.

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 9.

Robot tự động giám sát hệ thống điện đang trong thử nghiệm của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 10.

Robot vệ sinh cách điện do công ty thành viên của EVN chế tạo

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 11.

Khách tham dự tìm hiểu thiết bị máy biến áp

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 12.

Cận cảnh đội quân không người lái trong ngành điện Việt Nam tại Techshow 2025 - Ảnh 13.

Ứng dụng giúp quản lý thông tin mất điện

 

Tin liên quan

Triều cường dâng cao, Điện lực miền Nam cảnh báo khẩn

Triều cường dâng cao, Điện lực miền Nam cảnh báo khẩn

(NLĐO)- Người dân cần ngắt ngay cầu dao, aptomat khi nước có dấu hiệu tràn vào nhà, không chạm tay ướt vào ổ cắm, công tắc, thiết bị điện...

Điện lực TP HCM trao thưởng cuộc thi “Tiết kiệm điện thành thói quen”

Cuộc thi góp phần lan tỏa cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện ngày càng mạnh mẽ, trở thành một thói quen trong từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp

Lắp điện mặt trời mái nhà phải xin phép xây dựng, PCCC, môi trường, điện lực...?

(NLĐO)- Hiệp hội Năng lượng tái tạo TP HCM vừa kiến nghị tháo gỡ những bất cập trong thủ tục hành chính lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam trí tuệ nhân tạo UAV chuyển đổi số an ninh năng lượng Robot Tập đoàn Điện lực drone
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo