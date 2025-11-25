HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

TP HCM sắp có thêm nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nhà máy được xây dựng với diện tích hơn 25.700m2, gồm có tòa nhà sản xuất được trang bị dây chuyền công nghệ cao, trung tâm R&D,...

Ngày 25-11, Công ty CP Gremsy đã khởi công xây dựng nhà máy Gremsy tại Khu Công nghệ Cao TP HCM (SHTP). Dự án có diện tích hơn 25.700m2, với tổng vốn đầu tư ban đầu 550 tỉ đồng.

Gremsy là doanh nghiệp Việt Nam, thành lập năm 2011, chuyên về các giải pháp gimbal (bộ chống rung), payload (tải trọng) và module camera (cụm camera) thế hệ mới cho hệ thống máy bay không người lái (UAV).

Theo Gremsy, dự án sẽ gồm các khu vực như tòa nhà sản xuất được trang bị dây chuyền công nghệ cao cho quy trình chế tạo sản phẩm cốt lõi; trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) dành riêng cho 100 chuyên gia phát triển công nghệ lõi; tòa nhà sáng tạo (Innovation Hub) khuyến khích sự cộng tác đa bên cho các phát minh mới,...

Nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái tại TP HCM với vốn đầu tư 550 tỉ đồng - Ảnh 1.

Mô hình nhà máy Gremsy

Ông Trần Quốc Vinh, Tổng giám đốc Gremsy, cho biết việc khởi công nhà máy Gremsy không chỉ là mở rộng quy mô mà còn là hiện thực hóa khát vọng xây dựng một thương hiệu công nghệ Việt Nam có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

"Chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới, làm chủ công nghệ và mở rộng quy mô để đóng góp vào chuỗi cung ứng quốc tế mạnh mẽ hơn, khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ công nghệ cao trong khu vực và trên thế giới" - ông Vinh nói.

Phía Gremsy cho biết đã nhận được nhiều hỗ trợ từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, bao gồm thủ tục hành chính, chính sách ưu đãi về thuế, chi phí và nguồn nhân lực cho doanh nghiệp công nghệ đặc thù.

Công ty dự kiến xây dựng nhà máy trong khoảng 12 tháng. Sau khi hoàn thành, công suất dự kiến đạt khoảng 14.000 sản phẩm mỗi năm.

Đồng thời, bộ phận R&D sẽ phát triển thêm 50–100 sản phẩm mới mỗi năm trong lĩnh vực gimbal, payload, module camera, AI và các giải pháp cho UAV, do kỹ sư Việt Nam thiết kế và phân phối ra toàn cầu.

"Hiện sản phẩm của Gremsy đã xuất khẩu sang 83 quốc gia, trong đó Bắc Mỹ chiếm hơn 50% doanh thu. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng, đóng góp nhiều hơn cho ngành công nghệ cao trong nước và từng bước hướng tới sản xuất hoàn chỉnh UAV tại Việt Nam"- ông Vinh chia sẻ.

Nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái tại TP HCM với vốn đầu tư 550 tỉ đồng - Ảnh 3.

Gremsy cam kết mở rộng năng lực nghiên cứu, sản xuất, và thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua việc xây dựng nhà máy xanh

Nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái tại TP HCM với vốn đầu tư 550 tỉ đồng - Ảnh 4.

Nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái tại TP HCM với vốn đầu tư 550 tỉ đồng - Ảnh 5.

Mô hình nhà máy Gremsy

Nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái tại TP HCM với vốn đầu tư 550 tỉ đồng - Ảnh 6.

Nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái tại TP HCM với vốn đầu tư 550 tỉ đồng - Ảnh 7.

Nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái tại TP HCM với vốn đầu tư 550 tỉ đồng - Ảnh 8.

Nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái tại TP HCM với vốn đầu tư 550 tỉ đồng - Ảnh 9.

Nhà máy sản xuất thiết bị bay không người lái tại TP HCM với vốn đầu tư 550 tỉ đồng - Ảnh 10.

Các sản phẩm của Gremsy đang được trưng bày tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 ảnh: Hoàng Triều

 

Coca-Cola Việt Nam TP HCM có 24 tháng để xử lý nhà máy tại TP HCM

Coca-Cola Việt Nam TP HCM có 24 tháng để xử lý nhà máy tại TP HCM

(NLĐO) - Nhà máy của Coca-Cola Việt Nam tại TP HCM được sử dụng đất thêm 24 tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động để thanh lý dự án, xử lý quyền sử dụng đất

Tây Ninh khởi công dự án đường tỉnh hơn 1.850 tỉ đồng kết nối TP HCM

(NLĐO) – Dự án có tổng chiều dài gần 9km, tổng vốn đầu tư hơn 1.850 tỉ đồng, kết nối từ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đến ranh giới TP HCM

Khởi công dự án bất động sản hơn 1 tỉ USD dọc đường Vành đai 3 TP HCM

(NLĐO) - Dự án do Kim Oanh Group hợp tác với các đối tác Nhật Bản đầu tư và phát triển

