TPHCM sẽ không dùng tiền mặt trong thu phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Ngày 13-3, đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết từ ngày 16-3 sẽ chính thức triển khai thu phí và lệ phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR động đối với tất cả các kỳ sát hạch được tổ chức trên địa bàn.

Theo Phòng CSGT, việc thu phí không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích nổi bật, cụ thể:

Tiết kiệm thời gian

Thay vì phải xếp hàng chờ đợi để nộp tiền mặt, thí sinh chỉ cần nhận mã QR từ các trường, cơ sở đào tạo hoặc trung tâm sát hạch lái xe để thực hiện quét mã QR động trên các ứng dụng ngân hàng.

Học viên có thể thực hiện thanh toán ở bất cứ đâu thông qua sử dụng các ứng dụng thanh toán trực tuyến của các ngân hàng trên điện thoại di động mà không cần đến trực tiếp nơi tổ chức sát hạch để nộp tiền mặt.

Minh bạch và chính xác thông tin

Thông tin số tiền cần đóng để được tham gia kỳ sát hạch thể hiện rõ ràng để học viên biết và thực hiện việc thanh toán.

Khi quét mã QR, các thông tin như: Họ tên, số CCCD và số tiền cần nộp đã được tích hợp sẵn. Thí sinh chỉ cần kiểm tra lại và thực hiện thanh toán.

Tối ưu hóa quy trình hoàn phí

Trong trường hợp thí sinh không đạt kỳ sát hạch, tiền lệ phí cấp giấy phép lái xe (115.000 đồng) sẽ được hệ thống tự động hoàn trả vào tài khoản thanh toán ban đầu. Học viên không cần đến cơ sở đào tạo hoặc đơn vị tổ chức thi để nhận tiền hoàn phí.

Thuận tiện, nhanh chóng

Sau khi thanh toán và đạt các nội dung sát hạch, thông tin giấy phép lái xe mới sẽ nhanh chóng được đồng bộ lên ứng dụng VNeID (định danh mức độ 2) và VNeTraffic, giúp thí sinh có thể sử dụng giấy phép lái xe điện tử ngay khi có kết quả trên hệ thống dữ liệu giấy phép lái xe của Cục CSGT.

Ngay sau khi Phòng CSGT kiểm tra và xác nhận hồ sơ đăng ký sát hạch giấy phép lái xe đủ điều kiện tham gia kỳ sát hạch, các trường, cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe sẽ phối hợp với Phòng CSGT và Ngân hàng Vietcombank tạo mã QR động cho từng học viên để thực hiện và yêu cầu học viên thanh toán phí và lệ phí qua quét mã QR động trước kỳ sát hạch ít nhất 7 ngày.

Sau thời hạn này, mã QR thanh toán sẽ tự động khóa. Căn cứ kết quả thanh toán, Phòng CSGT sẽ phối hợp với các trường, trung tâm sát hạch và cơ sở đào tạo lái xe lập danh sách thí sinh tham gia kỳ sát hạch và tổ chức sát hạch theo đúng quy trình quy định tại Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an.

Phòng CSGT lưu ý trường hợp người dự sát hạch đã được cơ quan tổ chức sát hạch thông báo thi và không tham dự kỳ sát hạch (bỏ thi) thì không được hoàn trả phí đã nộp.

Phòng CSGT cho biết TP HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước trong triển khai hình thức thanh toán hiện đại này trong quy trình tổ chức các kỳ sát hạch lái xe của lực lượng CSGT.