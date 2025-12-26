TPHCM sẽ xây cầu Cần Giờ và các cầu kết nối với Đồng Nai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TPHCM sẽ xây cầu Cần Giờ và các cầu kết nối với Đồng Nai

Tin: Ngọc Giang; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - HĐND TPHCM đã thông qua các nghị quyết về đầu tư xây dựng các cây cầu Cần Giờ, Phú Mỹ 2, Tân An, Thạnh Hội 2 và Tân Hiền

Ngày 26-12, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Cầu Cần Giờ được đầu tư nhằm thay thế phà Bình Khánh, tuyến giao thông huyết mạch hiện nay nối khu vực trung tâm TPHCM với khu vực Cần Giờ. 

TPHCM: Sắp khởi động "siêu" dự án cầu Cần Giờ hơn 13.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km. Trong đó, cầu Cần Giờ dài hơn 2,9 km, phần đường dẫn và các cầu trên tuyến dài hơn 3,2 km. Công trình vượt sông Soài Rạp, bao gồm cầu Cần Giờ và các cầu trên tuyến như Sông Chà, Rạch Mương Ngang, Rạch Sông Chà.

Cầu và đường dẫn được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc tuyến chính 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 13.201 tỉ đồng, bao gồm cả chi phí lãi vay. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2029, nhu cầu sử dụng đất khoảng 28,85 ha.

Dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Thời gian thực hiện hợp đồng BT dự kiến 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030.

Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách TPHCM tham gia khoảng 3.428 tỉ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động với khoảng 9.773 tỉ đồng.

Ngoài ra, HĐND TPHCM cũng đã thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An); Nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thanh Hội 2; Nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cần Tân hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân). 

Thống nhất chủ trương thực hiện 3 dự án cầu kết nối TPHCM và Đồng Nai - Ảnh 1.

Cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải, nối TPHCM và Đồng Nai đang được thi công

Dự án cầu Tân An (Tân An – Lạc An) có quy mô 6 làn xe, kết nối xã Thường Tân (TP HCM) với xã Tân An (tỉnh Đồng Nai), dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2030 với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.120 tỉ đồng, trong đó đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ 560 tỉ đồng.

Dự án cầu Thạnh Hội 2 được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối khu vực TPHCM với phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai), tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng, đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 650 tỉ đồng.

Dự án cầu Tân Hiền có quy mô theo quy hoạch 6 làn xe, có điểm đầu tại xã Thường Tân (TPHCM), điểm cuối tại phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai).

Hơn 23.000 tỉ đồng xây dựng cầu Phú Mỹ 2

HĐND TPHCM cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo tờ trình của UBND TPHCM, kết nối giao thông giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai hiện chịu áp lực rất lớn khi các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 51, cầu Phú Mỹ hiện hữu và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây thường xuyên quá tải.

Cầu Phú Mỹ 2 được xác định là giải pháp mang tính chiến lược nhằm hình thành một hành lang vận tải mới, chia sẻ áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu. Tuyến đường bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Thọ, đi qua các trục Hoàng Quốc Việt, Đào Trí, vượt sông Đồng Nai để kết nối với đường Liên Cảng và đường 25C của tỉnh Đồng Nai, tạo tuyến kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, trong đó đoạn qua địa bàn TPHCM dài 4,6 km và đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 1,7 km. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, với quy mô cầu chính và hệ thống đường dẫn được thiết kế 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế đạt 80 km/giờ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 23.185 tỉ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025–2029, thời gian thi công từ năm 2026 đến 2029.


Tin liên quan

Danh mục 28 tờ trình dự kiến tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa X

Danh mục 28 tờ trình dự kiến tại Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa X

(NLĐO)-Kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa X diễn ra chiều nay (26-12) sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng cho sự phát triển của thành phố

HĐND TPHCM sắp họp chuyên đề: Chốt bảng giá đất mới, "mở đường" cho cơ chế đặc thù mới

(NLĐO)- Ngày 26-12, HĐND TPHCM sẽ họp chuyên đề, xem xét 27 nội dung quan trọng, trong đó có Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TPHCM áp dụng từ ngày 1-1-2026

Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM: Người dân nộp hồ sơ ở đâu, khi nào?

(NLĐO)- Từ ngày 15-12-2025, TPHCM bắt đầu tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố

Đồng Nai TPHCM cầu cần giờ phà Bình Khánh cầu Tân Hiền cần tân an cần thạnh hội 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo