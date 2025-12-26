TPHCM sẽ xây cầu Cần Giờ và các cầu kết nối với Đồng Nai

Ngày 26-12, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Cầu Cần Giờ được đầu tư nhằm thay thế phà Bình Khánh, tuyến giao thông huyết mạch hiện nay nối khu vực trung tâm TPHCM với khu vực Cần Giờ.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km. Trong đó, cầu Cần Giờ dài hơn 2,9 km, phần đường dẫn và các cầu trên tuyến dài hơn 3,2 km. Công trình vượt sông Soài Rạp, bao gồm cầu Cần Giờ và các cầu trên tuyến như Sông Chà, Rạch Mương Ngang, Rạch Sông Chà.

Cầu và đường dẫn được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc tuyến chính 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 13.201 tỉ đồng, bao gồm cả chi phí lãi vay. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2029, nhu cầu sử dụng đất khoảng 28,85 ha.

Dự án được triển khai theo hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Thời gian thực hiện hợp đồng BT dự kiến 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030.

Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách TPHCM tham gia khoảng 3.428 tỉ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động với khoảng 9.773 tỉ đồng.

Ngoài ra, HĐND TPHCM cũng đã thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An); Nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Thanh Hội 2; Nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cần Tân hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân).

Cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải, nối TPHCM và Đồng Nai đang được thi công

Dự án cầu Tân An (Tân An – Lạc An) có quy mô 6 làn xe, kết nối xã Thường Tân (TP HCM) với xã Tân An (tỉnh Đồng Nai), dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2030 với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.120 tỉ đồng, trong đó đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ 560 tỉ đồng.

Dự án cầu Thạnh Hội 2 được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối khu vực TPHCM với phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai), tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng, đề xuất ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 650 tỉ đồng.

Dự án cầu Tân Hiền có quy mô theo quy hoạch 6 làn xe, có điểm đầu tại xã Thường Tân (TPHCM), điểm cuối tại phường Tân Triều (tỉnh Đồng Nai).

Hơn 23.000 tỉ đồng xây dựng cầu Phú Mỹ 2 HĐND TPHCM cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo tờ trình của UBND TPHCM, kết nối giao thông giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai hiện chịu áp lực rất lớn khi các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 51, cầu Phú Mỹ hiện hữu và cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây thường xuyên quá tải. Cầu Phú Mỹ 2 được xác định là giải pháp mang tính chiến lược nhằm hình thành một hành lang vận tải mới, chia sẻ áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu. Tuyến đường bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Thọ, đi qua các trục Hoàng Quốc Việt, Đào Trí, vượt sông Đồng Nai để kết nối với đường Liên Cảng và đường 25C của tỉnh Đồng Nai, tạo tuyến kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3 km, trong đó đoạn qua địa bàn TPHCM dài 4,6 km và đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 1,7 km. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, với quy mô cầu chính và hệ thống đường dẫn được thiết kế 8 làn xe, gồm 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế đạt 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 23.185 tỉ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025–2029, thời gian thi công từ năm 2026 đến 2029.



