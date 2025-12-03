HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chi tiết thiết kế cầu Cần Giờ sắp phá thế độc đạo phà Bình Khánh

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM dự kiến xây cầu Cần Giờ dài 6,3 km, 6 làn xe, phá thế độc đạo phà Bình Khánh, kết nối trực tiếp huyện đảo với trung tâm thành phố.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise vừa có Tờ trình gửi UBND TPHCM, Sở Xây dựng, Sở Tài chính liên quan đến dự án cầu Cần Giờ. 

Theo đó, dự án cầu Cần Giờ sẽ được triển khai theo hình thức đối tác công – tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 15.900 tỉ đồng. Dự án dự kiến thi công từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2028.

Chi tiết thiết kế cầu Cần Giờ sắp phá thế độc đạo phà Bình Khánh - Ảnh 1.

Cầu Cần Giờ sẽ phá thể độc đạo của phà Bình Khánh

UBND TPHCM đang xem xét phương án xây dựng cầu Cần Giờ, dự án được kỳ vọng phá thế độc đạo hiện nay của phà Bình Khánh, đồng thời kết nối trực tiếp huyện đảo này với trung tâm thành phố.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ hai phương án đầu tư. Phương án PPP được đề xuất nhằm đảm bảo mốc khởi công dự kiến vào ngày 15-1-2026. 

Cầu Cần Giờ cùng tuyến đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 6,3 km, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Phần cầu chính được thiết kế theo kết cấu dây văng, với tĩnh không thông thuyền 55 m, tương đương cầu Bình Khánh trên cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Ngoài cầu chính, dự án còn bao gồm ba cầu phụ trên tuyến đường song hành tại Nhà Bè: cầu Sông Chà, cầu Tắc Sông Chà và cầu Rạch Mương Ngang.

Hướng tuyến được xác định điểm đầu tại đường 15B, gần rạch Mương Ngang khoảng 500 m về phía Bắc, cắt qua đường Nguyễn Bình rồi vượt sông Soài Rạp. Khi sang địa phận Cần Giờ, cầu sẽ kết nối với đường Rừng Sác.

Hiện tại, Cần Giờ được xem là khu vực cù lao – đảo, chưa có đường bộ kết nối trực tiếp với trung tâm TPHCM. Mặc dù tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành đi qua (hiện tại đang trong quá trình xây dựng) nhưng đoạn tuyến này không kết nối với hệ thống giao thông địa phương. 

Giao thông từ Cần Giờ đi Nhà Bè và các khu vực khác chủ yếu dựa vào bến phà Bình Khánh ở phía Bắc và bến phà An Thới Đông ở phía Tây. Lưu lượng phương tiện qua phà Bình Khánh ngày càng tăng, đặc biệt vào các dịp lễ, tết, gây ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến du lịch và hạn chế phát triển kinh tế – xã hội của huyện đảo.

Việc xây dựng cầu Cần Giờ sẽ tạo tuyến kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố và khu vực phía Nam, cải thiện đáng kể lưu thông, giảm áp lực cho các bến phà hiện hữu.

Khi đi vào hoạt động, cầu Cần Giờ sẽ trở thành một trong những tuyến huyết mạch kết nối Cần Giờ với các khu vực lân cận, mở ra cơ hội phát triển đồng bộ về kinh tế, xã hội và du lịch cho địa phương.

Tin liên quan

TPHCM: Sắp khởi công cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2

TPHCM: Sắp khởi công cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2

( NLĐO) - UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành tăng tốc hoàn thiện hồ sơ và rút ngắn tiến độ để chuẩn bị khởi công loạt dự án cầu Cần Giờ, Thủ Thiêm 4 và Phú Mỹ 2.

TP HCM khởi công tuyến metro đi Cần Giờ chỉ mất 12 phút vào cuối năm nay

(NLĐO) - Tuyến Metro đi Cần Giờ điều chỉnh điểm đầu tuyến về ga Bến Thành, thay vì ga Tân Thuận như phương án ban đầu, nhằm tăng khả năng kết nối

Dự án lấn biển Cần Giờ nộp hơn 27.000 tỉ đồng, giúp TP HCM bứt phá thu ngân sách

(NLĐO) - Thu nội địa tiếp tục là điểm sáng, do phát sinh các khoản thu đột biến từ tiền sử dụng, thuê đất; đặc biệt là khoản nộp từ dự án lấn biển Cần Giờ

