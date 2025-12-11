TPHCM siết khung giờ đào đường dịp cuối năm

Chiều 11-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM điều hành buổi họp báo.

Phóng viên đặt vấn đề cuối năm, trên địa bàn TPHCM xuất hiện nhiều công trình đào bới, sửa chữa mặt đường, vỉa hè. Từ đó, Sở Xây dựng có giải pháp gì để giảm thiểu ảnh hưởng từ các rào chắn đến giao thông, nhất là tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm?

Ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó Trưởng Phòng kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó Trưởng Phòng kiểm tra chuyên ngành Sở Xây dựng, cho biết trong năm 2025 Sở Xây dựng đã cấp khoảng 120 Giấy phép thi công cho các đơn vị để triển khai các công trình giao thông trên địa bàn TPHCM.

Trong đó, riêng đối với các công trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè là 18 giấy phép, triển khai trên 54 tuyến đường (tập trung vào các khu vực các quận cũ như quận 1, 3, 5 và Phú Nhuậ). Đa số các công trình, bao gồm công trình cải tạo chỉnh trang vỉa hè, bảo trì, sửa chữa mặt đường đang triển khai đạt tiến độ theo kế hoạch.

Riêng đối với phần vỉa hè, sau thời gian khai thác trên 10 năm khai thác sử dụng, vỉa hè trên nhiều tuyến đô thị của TPHCM, đặc biệt là khu vực trung tâm, đã được UBND các quận tổ chức thực hiện cải tạo, chỉnh trang từ đầu năm 2025.

Qua thực tế kết quả thực hiện, Sở Xây dựng nhận thấy rằng việc cải tạo đem lại sự hiệu quả, tích cực trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho người bộ hành, đóng góp phần rất nhiều cho mỹ quan đô thị, được sự đồng tình ủng hộ của người dân thành phố.

Hiện nay, nhiều tuyến đang trong giai đoạn hoàn thành để đưa vào sử dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân, nhất là phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026. Đặc biệt là vỉa hè địa bàn trung tâm TPHCM (quận 1, quận 3 cũ).

Ông Huỳnh Lê Công Trường cho biết về quy định thi công, khi cấp Giấy phép thi công công trình, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hiện nay Sở Xây dựng chỉ xem xét chấp thuận cho chủ đầu tư triển khai thực hiện trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau đối với phạm vi chiếm dụng mặt đường. Đối với phần vỉa hè thì có thể cho phép đơn vị triển khai 24/24h nhằm đẩy nhanh tiến độ và hạn chế tối đa thời gian ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực công trình.

Các thời điểm lễ, Tết các đơn vị không được triển khai thi công (ngoại trừ các công trình trọng điểm, cấp bách được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương, yêu cầu thực hiện).

Dự án chỉnh trang vỉa hè đường Lê Lợi

Ngoài ra, hiện nay do vào giai đoạn cao điểm thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM, các đơn vị Chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, chỉnh trang đô thị. Trên địa bàn trung tâm thành phố đang thực hiện chỉnh trang vỉa hè đường Lê Lợi (phường Sài Gòn và Bến Thành), khu đất số 1 Lý Thái Tổ (kết hợp đồng thời cải tạo vỉa hè), phường Vườn Lài do các đơn vị tài trợ nhằm chỉnh trang cảnh quan đô thị trước Tết dương lịch 2026.

Đối với các dự án trọng điểm (nút giao An Phú, đường vành đai 3,…), Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng để xem xét có giải pháp cụ thể riêng đối với từng dự án, hạng mục, khu vực để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu giao thông tăng cao vào dịp cuối năm.