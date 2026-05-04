TPHCM: Số người mắc bệnh giang mai tăng đột biến

Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết điểm nóng đáng chú ý trong dịch tễ là số ca giang mai tăng nhanh và có sự chênh lệch lớn về giới. Nam giới chiếm ưu thế với tỉ lệ mắc cao gấp 3 lần nữ.

Số ca giang mai tại TPHCM tăng từ 4.899 ca năm 2020 lên hơn 9.500 ca vào năm 2025, đặt ngành y tế trước áp lực phải kiểm soát và tầm soát bệnh ở tuyến cơ sở.

Trước đây, giang mai từng lắng xuống nhờ kháng sinh hiệu quả và các chương trình can thiệp, song lại tăng trở lại những năm gần đây. Đây là bệnh lây chủ yếu qua quan hệ không an toàn do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, nguy cơ cao ở người có nhiều bạn tình, không sử dụng bao cao su hoặc từng mắc bệnh tình dục.

Bệnh có thể diễn tiến âm thầm nhiều năm, dễ bị bỏ sót. Nhiều trường hợp phát hiện muộn do triệu chứng kín đáo và tâm lý e ngại đi khám.

Bên cạnh giang mai, sùi mào gà là bệnh thường gặp tại TPHCM, vượt 38.000 ca năm 2023. Bệnh lậu cũng gia tăng với số ca ở nam giới cao gấp 11 lần nữ.

Trước tình hình này, ngành y tế TPHCM triển khai kế hoạch ứng phó năm 2026 với ba mục tiêu: Nâng cao năng lực tuyến cơ sở, giảm tỉ lệ mắc các bệnh phổ biến và tiến tới loại trừ lây truyền giang mai từ mẹ sang con.

Thách thức lớn hiện nay là thiếu hụt nhân lực sau quá trình sắp xếp hệ thống và tâm lý sợ kỳ thị khiến người bệnh chậm tiếp cận dịch vụ.

BSCKII Bùi Mạnh Hà, Phó giám đốc Bệnh viện Da Liễu TPHCM, đề nghị cần củng cố y tế cơ sở để nâng cao khả năng tầm soát, quản lý ca bệnh. Thời gian tới, các đơn vị sẽ tăng cường hỗ trợ chuyên môn, đào tạo cho trạm y tế và phòng khám tuyến dưới.