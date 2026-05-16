Thời sự Xã hội

TPHCM: Tạm giữ 28 con chim nuôi nhốt không rõ nguồn gốc

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- TPHCM liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp nuôi nhốt động vật rừng trái phép, tạm giữ 28 con chim và 4 cầy vòi hương không rõ nguồn gốc

Ngày 16-5, Tổ công tác Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm TPHCM) cho biết vừa phối hợp Công an phường Phú Lợi cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra một địa điểm trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi.

TPHCM tạm giữ 28 chim và 4 cầy vòi hương nuôi nhốt động vật rừng trái phép - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ 28 con chim là động vật rừng không có giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở này đang nuôi nhốt nhiều cá thể động vật rừng trái quy định. Cụ thể gồm 1 con chim chích chòe lửa (Copsychus malabaricus, thuộc nhóm IIB), 2 con chim cu đất (Streptopelia chinensis, nhóm động vật rừng thông thường) và 25 con chim chào mào (Pycnonotus jocosus, nhóm động vật rừng thông thường). Người nuôi không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, ngày 14-5, lực lượng kiểm lâm cũng phối hợp Công an phường Thới Hòa và các đơn vị chức năng kiểm tra một địa điểm trên địa bàn khu phố 4, phường Thới Hòa, qua đó phát hiện hành vi nuôi nhốt động vật rừng không đúng quy định.

Tang vật được ghi nhận gồm 4 con cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus, thuộc nhóm IIB). Chủ cơ sở không cung cấp được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật này.

Sau khi kiểm tra, cơ quan kiểm lâm đã lập biên bản, tạm giữ tổng cộng 28 cá thể chim và 4 con cầy vòi hương trong hai vụ việc, đồng thời chuyển về cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định để tiếp tục xử lý.

Tạm giữ 150 chim ri do người dân nuôi nhốt trái phép ở Gia Lai

Tạm giữ 150 chim ri do người dân nuôi nhốt trái phép ở Gia Lai

(NLĐO) – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai vừa phát hiện, xử lý một trường hợp nuôi nhốt trái phép chim hoang dã tại phường Quy Nhơn

VIDEO: Đàn hổ 9 con nuôi nhốt ở Thanh Hóa đang "chết dần, chết mòn"

(NLĐO) - Do không tìm ra được giải pháp chuyển giao bảo tồn hiệu quả, đàn hổ dữ nuôi nhốt giữa cánh đồng ở Thanh Hóa đang chết dần, chết mòn

Cận cảnh cứu hộ 5 con gấu bị nuôi nhốt nhiều năm

(NLĐO)- Ngày 22-2, Tổ chức Động vật Châu Á đã thực hiện cứu hộ toàn bộ 5 cá thể gấu từ một hộ gia đình tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

chim chào mào kiểm lâm tphcm chim ri chim chích chòe lửa cu đất nuôi nhốt động vật trái phép
