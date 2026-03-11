HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TPHCM tăng cường bác sĩ cho trạm y tế, hướng tới miễn viện phí cơ bản

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - TPHCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 mỗi năm luân chuyển ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã.

Nội dung trên được nêu trong chương trình hành động vừa được Thành ủy TPHCM ban hành nhằm thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

TPHCM tăng cường bác sĩ cho trạm y tế, hướng tới miễn viện phí cơ bản - Ảnh 1.

Người dân đến thăm khám tại trạm y tế phường Xuân Hòa, TPHCM.

Theo chương trình, trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM sẽ luân chuyển, điều động ít nhất 1.000 bác sĩ mỗi năm về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã, đồng thời bổ sung bác sĩ cơ hữu để bảo đảm đến năm 2030, các trạm y tế có đủ bác sĩ theo chức năng, nhiệm vụ.

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Trước mắt, đến năm 2027, mỗi trạm y tế cấp xã phấn đấu có ít nhất 4 bác sĩ.

Thành phố cũng hướng tới nâng tỉ lệ khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%, qua đó góp phần giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.

Để đạt mục tiêu này, TPHCM sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách y tế, tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở; đồng thời phát huy thế mạnh của y học cổ truyền.

Một trong những giải pháp trọng tâm là hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu. Các trạm y tế sẽ bảo đảm cung ứng các dịch vụ cơ bản, thiết yếu như phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội cho người dân tại địa phương.

Song song đó, TPHCM sẽ củng cố nguồn nhân lực cho trạm y tế cấp xã, bảo đảm cơ cấu và số lượng bác sĩ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; duy trì đội ngũ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và cộng tác viên dân số.

Việc chăm sóc sức khỏe người dân sẽ được triển khai theo nguyên lý y học gia đình, tăng cường kết nối, hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến trong hệ thống y tế, trong đó tập trung hỗ trợ trạm y tế cấp xã. Thành phố cũng ưu tiên bố trí quỹ đất và nguồn kinh phí để xây dựng, nâng cấp các trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

Đáng chú ý, thành phố sẽ thực hiện chính sách đãi ngộ tương xứng đối với ngành y - lĩnh vực được xác định là nghề đặc biệt. Theo đó, bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ khi được tuyển dụng sẽ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp.

Ngoài ra, TPHCM đặt mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm/lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Theo lộ trình, đến năm 2030, người dân TPHCM sẽ được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi của BHYT. Chính sách này trước mắt sẽ ưu tiên áp dụng đối với các đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số nhóm cần ưu tiên khác.

Cùng với đó, từ năm 2026, TPHCM sẽ từng bước tăng tỉ lệ và mức chi từ quỹ BHYT cho công tác phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh, phù hợp với lộ trình tăng mức đóng bảo BHYT theo quy định từ năm 2027.

cơ sở vật chất chăm sóc sức khỏe bảo hiểm y tế Y học cổ truyền Bộ Chính trị đặt mục tiêu trạm y tế y tế dự phòng sức khỏe nhân dân miễn viện phí
