TPHCM: Tặng quà cho người nghèo, neo đơn dịp Tết Nguyên đán 2026

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 1-2, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất (đạo Cao đài) phối hợp cùng Ban Cố vấn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (Văn phòng phía Nam) tổ chức trao tặng gần 400 phần quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.



Ông Nguyễn Hữu Nhơn, Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh thất, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Các phần quà được trao đến người khuyết tật, người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, học sinh - sinh viên nghèo vượt khó… Mỗi phần quà gồm lương thực, thực phẩm và các vật phẩm thiết yếu để mọi người vui Tết, đón Xuân trong không khí đầm ấm, nghĩa tình

Ông Nguyễn Hữu Nhơn, Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh thất, cho biết cùng với sự chung tay của các nhà hảo tâm, các tín hữu Nam Thành Thánh thất đã huy động được các phần quà, trao đến người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về.

Điều này cũng nhằm phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", "tốt đời đẹp đạo" thể hiện giá trị nhân văn; đồng thời góp một phần nhỏ cùng xã hội mang Tết đến với những người có hoàn cảnh khó khăn.