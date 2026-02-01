TPHCM: Tặng quà cho người nghèo, neo đơn dịp Tết Nguyên đán 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Tặng quà cho người nghèo, neo đơn dịp Tết Nguyên đán 2026

PHAN ANH

(NLĐO)- Gần 400 phần quà được trao tặng đến người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái"

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 1-2, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất (đạo Cao đài) phối hợp cùng Ban Cố vấn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (Văn phòng phía Nam) tổ chức trao tặng gần 400 phần quà cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

TPHCM: Tặng quà cho người nghèo, neo đơn dịp Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Nhơn, Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh thất, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Các phần quà được trao đến người khuyết tật, người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, học sinh - sinh viên nghèo vượt khó… Mỗi phần quà gồm lương thực, thực phẩm và các vật phẩm thiết yếu để mọi người vui Tết, đón Xuân trong không khí đầm ấm, nghĩa tình

Ông Nguyễn Hữu Nhơn, Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh thất, cho biết cùng với sự chung tay của các nhà hảo tâm, các tín hữu Nam Thành Thánh thất đã huy động được các phần quà, trao đến người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến Xuân về.

Điều này cũng nhằm phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", "tốt đời đẹp đạo" thể hiện giá trị nhân văn; đồng thời góp một phần nhỏ cùng xã hội mang Tết đến với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tin liên quan

Lãnh đạo TPHCM tặng quà Tết cho người lao động khó khăn ở phường An Đông

Lãnh đạo TPHCM tặng quà Tết cho người lao động khó khăn ở phường An Đông

(NLĐO)- Dịp Tết 2026, hàng trăm người lao động, hộ khó khăn và gia đình chính sách đã nhận được sự chăm lo thiết thực từ lãnh đạo TPHCM và phường An Đông

Công đoàn phường Tân Tạo tặng quà Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn

(NLĐO) - Với phương châm "để không ai bị bỏ lại phía sau", công đoàn phường Tân Tạo đã tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, công nhân, lao động.

Báo Người Lao Động thăm, tặng quà cựu tù chính trị tại Côn Đảo

(NLĐO)- Trong chuỗi hoạt động tri ân tại Đặc khu Côn Đảo, Báo Người Lao Động đã thăm và tặng quà cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên.

TPHCM người nghèo tặng quà tặng quà cho người nghèo dịp Tết Nguyên đán 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo