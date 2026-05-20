Thời sự Đô thị

Cận cảnh tuyến đường ven sông Sài Gòn qua Bình Dương cũ trước ngày mở rộng

Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Dự án đường ven sông Sài Gòn dài 7,4 km qua Bình Dương cũ đang tháo gỡ mặt bằng, nhiều người dân đồng thuận di dời

Clip: Cận cảnh tuyến đường ven sông Sài Gòn sắp mở rộng ở Thuận An

Dự án đường ven sông Sài Gòn dài 7,4 km qua TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ đang được các địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc mặt bằng để sớm triển khai.

Tuyến đường được kỳ vọng tạo diện mạo đô thị mới ven sông, đồng thời giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 13.

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã làm việc với các địa phương và ban quản lý dự án nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn qua TP Thuận An cũ

Dự án được UBND tỉnh Bình Dương trước đây phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 9.500 tỉ đồng. Tuyến đường dài 7,4 km, kéo dài từ rạch Vĩnh Bình đến cảng An Sơn, đi qua các phường Bình Hòa, Lái Thiêu và Thuận An. Theo quy hoạch, tuyến đường rộng 32 m với 6 làn xe cùng vỉa hè hai bên.

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dọc sông Sài Gòn hiện là khu dân cư xen lẫn nhiều nhà hàng, quán cà phê, nhà kho, xưởng sản xuất… Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng đang là bài toán khó với chính quyền địa phương.

Hiện ven sông tồn tại tuyến đường bờ bao rộng khoảng 3-5 m phục vụ việc đi lại của người dân. Tuy nhiên, nhiều đoạn đã xuống cấp, mặt đường chắp vá, có nơi chỉ còn là đường đất.

Chị Hoàng Yến, ngụ khu phố Trung, phường Bình Hòa, cho biết phần đất của gia đình nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án. Dù gắn bó với nơi ở hiện tại từ nhỏ, chị vẫn đồng tình với chủ trương mở đường chỉnh trang đô thị. “Nếu còn đất thì tôi xây lại nhà mới, còn bị thu hồi hết thì gia đình chuyển đi nơi khác. Gia đình tôi sống ở đây từ nhỏ nên nếu phải dọn đi cũng buồn, nhưng nhà nước làm đường thì tôi luôn ủng hộ” - chị Yến chia sẻ.

Trong khi nhiều đoạn ven sông còn nhếch nhác, khoảng 2 km tuyến đường qua phường Lái Thiêu, đoạn từ đường Châu Văn Tiếp đến cầu Bình Nhâm 2, đã được đầu tư khang trang từ trước.

Tuyến đường rộng khoảng 10 m, có vỉa hè hai bên cùng công viên ven sông phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân địa phương.

Người dân phường Bình Hòa kỳ vọng dự án sớm triển khai để ổn định cuộc sống.

Sinh sống gần rạch Phan Đình Phùng, chị Ngọc (59 tuổi) cho hay người dân khu vực này đã nghe thông tin mở rộng đường từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được phổ biến cụ thể về phương án bồi thường. “Nhà tôi ở đây cũng lâu rồi, nghe người ta nói sẽ mở rộng đường. Bên sông nhỏ thì đã bồi thường rồi, còn bên phía này thì chưa được mời lên nghe phổ biến. Nếu nhà nước đền bù thỏa đáng cho người dân thì chúng tôi sẵn sàng ủng hộ và đi nơi khác sinh sống” - chị Ngọc bày tỏ.

Hiện tuyến đường ven sông bị ngắt quãng tại khu vực rạch Phan Đình Phùng do chưa có cầu bắc qua rạch, khiến người dân phải đi vòng khoảng 200 m.

Ngoài ra, dọc tuyến còn có nhiều bến thủy nội địa, cơ sở tín ngưỡng, đình, chùa mang đậm nét văn hóa truyền thống lâu đời của người dân địa phương. Đây cũng là một trong những vấn đề khiến các địa phương gặp nhiều trăn trở trong quá trình thu hồi mặt bằng.

Trong khi đó, đoạn cuối tuyến thuộc khu vực An Sơn, phường Thuận An, phần lớn là đất trống và vườn cây ăn trái nên thuận lợi hơn cho việc triển khai dự án.

Tuyến đường ven sông Sài Gòn được kỳ vọng mở ra không gian phát triển kinh tế, dịch vụ và đô thị ven sông tại Thuận An.

Đặc biệt, khi kết nối đồng bộ với tuyến đường ven sông phía đối diện thuộc TPHCM cũ, khu vực sông Sài Gòn được kỳ vọng sẽ hình thành trục cảnh quan đô thị hiện đại, tạo diện mạo mới cho toàn khu vực.

Khi hoàn thành, tuyến đường ven sông sẽ tăng khả năng kết nối giao thông khu vực Thuận An, góp phần kéo giảm tình trạng kẹt xe cửa ngõ TPHCM.



TPHCM thúc tiến độ đường ven sông Sài Gòn 9.500 tỉ đồng

(NLĐO)- Dự án đường ven sông Sài Gòn dài hơn 7 km đang được TPHCM yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc để thúc giải ngân đầu tư công.

Cận cảnh dự án treo gần 20 năm giữa trung tâm Thủ Dầu Một

(NLĐO) - Dự án khu dân cư gần 25 ha giữa trung tâm Thủ Dầu Một bỏ hoang gần 20 năm, người dân mòn mỏi chờ tái định cư

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu xử lý dứt điểm dự án treo gần 20 năm ở Thủ Dầu Một

(NLĐO)- Dự án khu dân cư tại Thủ Dầu Một treo gần 20 năm khiến hàng chục hộ dân chưa được tái định cư, đời sống gặp nhiều khó khăn

