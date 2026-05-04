Thời sự Chính trị

TPHCM tập huấn chuyển đổi số cho hơn 700 cán bộ

Tin ảnh video: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Phần học lý thuyết diễn ra tại Học viện Cán bộ TPHCM, nội dung thực hành được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung.

Sáng 4-5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức khai giảng chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hơn 700 cán bộ phụ trách công tác tham mưu về chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng, khối Mặt trận và cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2026.

Phần lý thuyết được tổ chức tại Học viện Cán bộ TPHCM, trong khi nội dung thực hành diễn ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết trong bối cảnh cả nước đang thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công nghệ thông tin và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Với vai trò là đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học – công nghệ của cả nước, TPHCM cần đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ này.

- Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị mỗi học viên sau khóa học phải xây dựng được sản phẩm ứng dụng cụ thể tại đơn vị

Theo bà Tuyết, năm 2026 được xác định là năm hành động nhằm lan tỏa chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, với yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ kế hoạch sang các sản phẩm, kết quả cụ thể.

Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ thị nhằm thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến nay, các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, từ hạ tầng mạng, công nghệ thông tin đến trang thiết bị làm việc.

TPHCM cũng đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, nhất là đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhằm khắc phục hạn chế về nguồn nhân lực trong lĩnh vực chuyển đổi số. 

“Khóa học lần này được thiết kế chuyên sâu, kết hợp giữa lý thuyết, diễn tập thực hành và xử lý tình huống thực tế. Đồng thời, chương trình được kết nối trực tuyến đến các xã, phường đặc thù để mở rộng phạm vi tiếp cận kiến thức” – bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết.

Các cán bộ tham gia chương trình tập huấn

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi học viên sau khóa học cần xây dựng được các sản phẩm ứng dụng cụ thể tại đơn vị, biến kiến thức tiếp thu thành kết quả thực chất trong công tác chuyển đổi số.

Theo ghi nhận, chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu công tác tại cơ quan Đảng, như quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; quản lý truy cập, tài khoản, thiết bị và nhận diện các rủi ro mất an toàn thông tin.

Chương trình cũng trang bị các nghiệp vụ chuyên sâu như sao lưu dữ liệu, bảo mật hệ thống thông tin điều hành, tác nghiệp; hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo mật BML; quy trình gửi, nhận văn bản mật; vận hành hệ thống thông tin mật và xử lý các tình huống sự cố an toàn thông tin.

Khóa học được tổ chức theo hình thức tập trung, trực tiếp, kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận, thực hành và diễn tập theo kịch bản.

TP HCM tổ chức diễn tập và thực chiến an toàn thông tin mạng

