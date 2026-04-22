Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 có gì đặc biệt?

Ngày 22-4, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) và Tạp chí điện tử VietTimes chính thức phát động Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards 2026 (VDA 2026).



TS Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải thưởng - cho biết giải thưởng năm 2026 sẽ tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, có khả năng đo lường hiệu quả rõ ràng, tạo ra giá trị thực tế cho nền kinh tế. Trong đó, dữ liệu được xác định là yếu tố trung tâm, là tài sản chiến lược của tổ chức và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Nghị quyết 57 đã xác định rõ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng. Điều này đặt ra yêu cầu phải có những cơ chế, công cụ và mô hình thúc đẩy hiệu quả hơn, trong đó việc phát hiện, lan tỏa các điển hình tốt, các giải pháp thành công có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những kênh quan trọng để phát hiện, tôn vinh và lan tỏa các sáng kiến, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu trên toàn quốc.

Tại lễ phát động, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Arobid, cho biết năm ngoái, Arobid vinh dự được nhận Giải thưởng Sáng tạo công nghệ xuất sắc tại Vietnam Digital Awards. Sản phẩm giúp doanh nghiệp đoạt giải hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số.

Đây không chỉ là một trang web đơn thuần mà là một hệ thống tích hợp nền tảng thương mại điện tử B2B, vận hành dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa kết nối.

Hiện nay, mô hình của Arobid đã nhận được sự quan tâm lớn từ các trung tâm xúc tiến thương mại, đặc biệt tại TPHCM và các tỉnh phía Nam. Doanh nghiệp đang phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) để triển khai các đơn đặt hàng từ nay đến cuối năm, với mục tiêu xây dựng từ 5.000 đến 10.000 gian hàng số cho doanh nghiệp Việt Nam.

"Một doanh nghiệp nhỏ và vừa khó có thể gánh chi phí khoảng 200–300 triệu đồng chỉ cho ba ngày tham gia một hội chợ truyền thống. Trong khi đó, việc chuyển đổi sang môi trường số được xem là con đường khả thi giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thị trường mà không bị rào cản tài chính cản trở"- ông Chín nhấn mạnh.