TPHCM tập trung tháo gỡ các dự án treo, nhanh chóng đưa vào hoạt động để tránh lãng phí

Sáng 9-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường An Đông, TPHCM đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 17 (gồm các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú).

Cử tri phường An Đông, TPHCM tham gia Hội nghị

Các ứng cử viên tham gia buổi tiếp xúc gồm: Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn, Ủy viên đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phượng Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn; Bà Trần Thị Kim Kiều, Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ TPHCM, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tiên; Ông Đinh Văn Sum, Giám đốc Công ty TNHH Song Thành La.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, trình bày chương trình hành động với cử tri

Ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn TPHCM, trình bày chương trình hành động

Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phượng Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn, trình bày chương trình hành động

Bà Trần Thị Kim Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Tiên, TPHCM trình bày chương trình hành động

Ông Đinh Văn Sum, Giám đốc Công ty TNHH Song Thành La, chia sẻ về chương trình hành động tại hội nghị

Tại hội nghị, sau khi nghe giới thiệu về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến.

Ông Nguyễn Quang Điệp (khu phố 22, phường An Đông), đánh giá cao và đồng tình với các chương trình hành động mà các ứng viên đề ra.

Đồng thời gửi gắm thời gian tới nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ quan tâm đề xuất Thành phố có các quyết sách liên quan đến việc phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch; bảo tồn và khai thác có hiệu quả di sản, bản sắc văn hóa người Hoa tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống người dân.

Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở hạ tầng của thành phố thời gian qua được thực hiện nhanh, thường xuyên, nhưng chưa đồng bộ gây ảnh hưởng cuộc sống người dân. Ông Điệp đề nghị Thành phố cần tăng cường giám sát các đơn vị thực hiện để đảm bảo nhanh, đồng bộ.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri Trần Thị Mai (khu phố 30, phường An Đông, TPHCM) đánh giá cao các chương trình hành động mà các ứng cử viên đề ra, đồng thời gửi gắm nếu được lựa chọn trong đợt bầu cử sắp tới, các ứng cử viên sẽ quan tâm hơn đến công tác chăm lo an sinh xã hội.

Theo đó, việc hỗ trợ người dân khó khăn không chỉ dừng ở việc chăm lo mà cần tạo "cần câu" cho họ để đảm bảo an sinh lâu dài. Cụ thể là tạo công ăn việc làm, mở rộng đào tạo nghề, hỗ trợ vốn vay tự tạo việc làm…

Bà Mai cũng mong các ứng viên quan tâm đến việc cải thiện tình trạng kẹt xe, chống ngập; trang bị kiến thức về chuyển đổi số và cập nhật công nghệ mới cho người dân nhằm thúc đẩy chính quyền hai cấp hoạt động tốt hơn.

Cử tri Võ Thị Phượng (khu phố 10, phường An Đông) phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri Huỳnh Kiến Lệ (khu phố 9, phường An Đông), mong mỏi những dự án treo nếu Thành phố thực hiện được thì thực hiện triệt để còn không thì xóa, không để kéo dài gây lãng phí, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và cuộc sống người dân. Cùng với đó, cần mở rộng các tuyến đường giao thông để hạn chế kẹt xe, góp phần cải thiện đời sống người dân…

Ngoài ra, các cử tri còn gửi gắm đến các ứng cử viên nhiều ý kiến về phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các thành phần yếu thế trong xã hội có cơ hội vươn lên; kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng Thành phố văn minh không ma túy…

Các ứng cử viên lắng nghe ý kiến cử tri

Bên cạnh ghi nhận ý kiến của các cử tri, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cũng đã chia sẻ chủ trương của Thành phố đối với một số vấn đề cử tri quan tâm.

Liên quan đến kỳ vọng của cử tri về sự phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP chia sẻ tại nghị quyết của Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã đề ra giải pháp đồng bộ về phát triển kinh tế; có những giải pháp nhanh để đưa Thành phố tăng trưởng 2 con số ngay trong năm 2026 và những năm tiếp theo, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Song, Thành phố muốn phát triển, chăm lo cho người dân tốt hơn, có nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển về y tế, giáo dục, an sinh… như cử tri mong mỏi thì phải có nguồn thu tốt.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, trao đổi ý kiến với các cử tri

Để có nguồn thu tốt, TPHCM đang tập trung nhiều giải pháp như quan tâm nguồn lực hiện có và các khu vực địa phương tiềm năng, chẳng hạn như khu vực các phường thuộc quận 5 cũ, vốn là địa bàn đóng góp nhiều ngân sách cho Thành phố và còn nhiều tiềm năng để phát triển ở đây.

"Trong xu thế phát triển mặc dù phát sinh những khó khăn, nhưng với truyền thống và tiềm năng hiện có, bên cạnh sự nỗ lực của các phường, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Thành phố sẽ quan tâm nhiều hơn nhằm giúp các phường giữ được truyền thống, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thành phố"- Ông Phong nói.

Về vấn đề bảo tồn, phát triển văn hóa đặc sắc của người Hoa trên địa bàn phường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho hay TPHCM sẽ hỗ trợ nguồn lực để các địa phương đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa (chẳng hạn như lễ hội Tết Nguyên Tiêu), sao cho di sản văn hóa người Hoa không chỉ là niềm tự hào về bản sắc dân tộc truyền thống mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo Thành ủy cũng cam kết sẽ tập trung tháo gỡ các dự án treo, nhanh chóng đưa vào hoạt động để tránh lãng phí, tăng tính nghiêm minh trong thực hiện chủ trương đầu tư, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị, cải thiện không gian sống người dân. Đồng thời, tăng cường giám sát công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tránh ảnh hưởng đời sống người dân.

Ngoài ra, TPHCM cũng đẩy mạnh thực hiện các chủ trương về tạo điều kiện cho người dân tiếp cận điều kiện giáo dục tốt nhất, chất lượng cao; có cơ hội, điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn, trong đó bên cạnh đầu tư nâng cao cất lượng khám chữa bệnh, TPHCM sẽ chú trọng phát triển mô hình mô hình bác sĩ gia đình để giúp sàng lọc, chăm sóc sức khỏe tại chỗ kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh và giảm áp lực cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên…