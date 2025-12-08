HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM triển khai sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã

PHAN ANH

(NLĐO) - TPHCM sẽ điều động công chức có chuyên môn, kinh nghiệm công tác tại UBND cấp xã đang bố trí thừa để bố trí việc làm phù hợp tại UBND cấp xã đang thiếu

,UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND cấp xã quán triệt, phổ biến, triển khai đầy đủ các nội dung của Đề án; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm công tác điều động, biệt phái, tăng cường phải được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, công tâm và lựa chọn đúng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

- Ảnh 1.

TP HCM rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn. Ảnh: PHAN ANH

Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để tạo sự đồng thuận và phát huy tính gương mẫu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đặc biệt là đối với các trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công, sắp xếp, điều động, luân chuyển.

Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với UBND cấp xã (đơn vị thiếu công chức theo Đề án) để thực hiện việc điều động, bố trí công chức có chuyên môn, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo nội dung được giao.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 25-12-2025.

Chủ tịch UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai đồng bộ các giải pháp tại Đề án; hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 20-12-2025.

Chỉ thực hiện việc điều động công chức có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm công tác tại UBND cấp xã đang bố trí thừa để bố trí vị trí việc làm phù hợp tại UBND cấp xã đang thiếu.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị.

TP HCM khẩn trương cập nhật dữ liệu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM vừa giao người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cấp xã khẩn trương triển khai cập nhật dữ liệu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức

Nhiều địa phương triển khai tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

(NLĐO) - TP HCM, Hải Phòng và Hà Nội đã và đang triển khai tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, thể hiện quyết tâm cải cách và nâng chất lượng công vụ

TP HCM báo cáo Bộ Nội vụ những khó khăn trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức

(NLĐO) - Công chức tại các phường, xã của TP HCM đảm nhận nhiều nhiệm vụ với tính chất khác nhau, dẫn đến tình trạng thường xuyên quá tải

