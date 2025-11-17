Nhiều địa phương triển khai tăng thu nhập cho cán bộ, công chức

Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngày càng cấp thiết, bài toán cải thiện thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục trở thành điểm nóng trong quản trị công. Không thể mãi kỳ vọng vào tinh thần trách nhiệm nếu chế độ đãi ngộ không đủ để người lao động yên tâm cống hiến. Chính vì vậy, việc hàng loạt địa phương như TP HCM, Hải Phòng và Hà Nội đồng loạt ban hành hoặc dự thảo chính sách tăng thu nhập đang cho thấy tư duy mới trong cải cách bộ máy hành chính.

Hải Phòng: Tăng thu nhập gắn với hiệu quả

HĐND TP Hải Phòng vừa thông qua nghị quyết chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1-7-2025 đến 31-12-2026. Điều đáng chú ý là thành phố chọn cơ chế phân bổ dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đây là hướng tiếp cận đặt hiệu quả công việc làm trọng tâm. Những người hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên sẽ nhận hệ số tăng thêm 0,8 (đối với công chức) và 0,6 (đối với viên chức). Những trường hợp hoàn thành nhiệm vụ cũng có mức hưởng tương ứng 0,6 và 0,4.

Cách làm này thể hiện rõ quan điểm tăng thu nhập không chỉ là hỗ trợ mà phải trở thành động lực thúc đẩy trách nhiệm cá nhân. Một chính quyền muốn hiệu quả phải dựa vào những người có động lực và có môi trường để thể hiện năng lực.

Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức không chỉ là hỗ trợ mà phải trở thành động lực thúc đẩy trách nhiệm cá nhân



TP HCM: Duy trì cơ chế đặc thù

Là địa phương đi đầu trong cải cách, TP HCM tiếp tục áp dụng cơ chế thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND, với mức cao nhất lên đến 1,8 lần lương. Điều này không chỉ hỗ trợ đội ngũ hiện hữu, mà còn tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút nhân lực chất lượng cao.

Điểm mới là phạm vi áp dụng mở rộng trên cả địa bàn nguyên thuộc Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Thành phố cũng phân nhóm người hưởng rõ ràng: cán bộ công chức thuộc cơ quan trực thuộc TP được hưởng mức cao nhất, còn lực lượng làm việc tại các cơ quan không trực thuộc nhưng có nhiệm vụ trên địa bàn TP cũng được hỗ trợ đến 3 triệu đồng/tháng.

Chính sách của TP HCM một lần nữa nhấn mạnh thông điệp: nếu muốn nâng chất lượng công vụ, không thể duy trì mức thu nhập thấp trong khi áp lực công việc tăng cao. Thực tiễn tại TP HCM cho thấy, cơ chế đặc thù là điều kiện cần để giữ chân đội ngũ tâm huyết.

Hà Nội: Bước chuẩn bị cho giai đoạn cải cách mới

Không đứng ngoài xu thế, Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm dự kiến áp dụng từ năm 2026. Mức trích quỹ lương cơ bản lên tới 0,8 lần cho thấy thành phố xác định rõ trách nhiệm đầu tư cho con người – vốn là yếu tố quyết định của bộ máy hành chính.

Hà Nội đề xuất chi trả theo hai phần: 0,5 lần quỹ lương cơ bản chi hằng tháng và 0,3 lần chi cuối năm cho những người được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Cơ chế hai tầng này vừa bảo đảm thu nhập ổn định, vừa khuyến khích phấn đấu. Việc yêu cầu đánh giá minh bạch, khách quan là yếu tố then chốt để chính sách đi vào thực chất, tránh "bình quân chủ nghĩa".

Cải cách công vụ không thể thành công nếu thiếu cải cách thu nhập

Việc nhiều địa phương chủ động tăng thu nhập cho cán bộ, công chức cho thấy sự chuyển hướng quan trọng: thay vì chờ đợi trung ương, các tỉnh – thành đang tự tìm nguồn lực để cải thiện đời sống cho bộ máy hành chính của mình. Đây là tín hiệu tích cực, phù hợp trong bối cảnh thu hút nhân lực công ngày càng khó khi khu vực tư nhân phát triển mạnh.

Tuy nhiên, tăng thu nhập chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ phải là cơ chế đánh giá minh bạch, đo lường hiệu quả, gắn thu nhập với chất lượng phục vụ người dân. Nếu biết kết hợp hai trụ cột này, chính sách thu nhập tăng thêm sẽ thực sự trở thành đòn bẩy cho cải cách hành chính – thay vì chỉ là khoản hỗ trợ mang tính hình thức.